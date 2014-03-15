پیشرفت 56 درصدی پروژه های مدرسه سازی بنیاد برکت در مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، این مدارس شامل 126 کلاس درس است که یکی از بزرگترین پروژه‌های مدرسه سازی این بنیاد در سطح کشور محسوب می شود.

در این پروژه 10 مدرسه در روستاهای اهر، 7 مدرسه در روستاهای هریس و 4 مدرسه در روستاهای ورزقان با بهترین استاندارها ساخته می شود.

این در حالی است که بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در حال ساخت 5 مدرسه دیگر با 12 کلاس درس در دیگر مناطق محروم استان آذربایجان شرقی است.

مدارس ساخته شده توسط بنیاد برکت در روستاهای نوجه ده کوه، آلمالو، گونه باخان، جناغ بلاغ سفلی و مین باش حصارلو ساخته می شود و در اختیار آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.

پیش از این 3مدرسه شامل 17 کلاس درس نیز در روستاهای قوزلوجه، خاسبان و قزل دیزج این استان ساخته شده بود که در حال حاضر در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان پذیرای ده ها دانش آموز هستند.

مجموع اعتباراتی که برای ساخت این 29 مدرسه در مناطق محروم و زلزله زده آذربایجان شرقی، بنیاد برکت پیش بینی کرده است به 67 میلیارد و 538 میلیون ریال می رسد.

بنیاد برکت برای مدرسه سازی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور تاکنون بالغ بر 809 میلیارد ریال هزینه کرده است.

متوسط پیشرفت فیزیکی طرح های مدرسه سازی این بنیاد تاکنون در سطح کشور به میزان 78 درصد بوده است.

ساخت مدارس بنیاد برکت در 378 روستا و منطقه در سطح کشور برنامه ریزی شده که تاکنون 273 باب از این مدارس به بهره برداری رسیده است.

بنیاد برکت در سال های گذشته با جدیت، رهنمود رهبر معظم انقلاب را برای ساخت 1000 مدرسه در مناطق محروم کشور، دنبال کرده است.

بنیاد برکت علاوه بر تحویل 273 مدرسه با 1167 کلاس درس در نقاط مختلف و محروم کشور، درحال ساخت 137 مدرسه جدید در سایر روستاها و مناطق محروم است تا امکان تحصیل در شرایط مناسب برای فرزندان مناطق محروم کشور فراهم شود.

مدارس جدید شامل 587 کلاس درس است که با ایمن ترین و بهترین استانداردهای اماکن آموزشی ساخته خواهد شد.