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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۳:۰۶

حجت الاسلام کنگرلو خبر داد:

900 هیئت مذهبی در اسلامشهر میزبان مراسم ایام فاطمیه هستند

900 هیئت مذهبی در اسلامشهر میزبان مراسم ایام فاطمیه هستند

اسلامشهر - خبرگزاری مهر: رئیس تبلیغات اسلامی اسلامشهر از ساماندهی 900 هیئت مذهبی در این شهرستان خبر داد و گفت: در ایام فاطمیه 900 هیئت مذهبی در اسلامشهر میزبان مراسمهای عزاداری هستند.

حجت الاسلام علی کنگرلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با ایام فاطمیه در حسینیه ها و نقاط مختلف شهرستان اسلامشهر مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه(س) برگزار می شود.

وی افزود: طبق برنامه ریزی قرار است که بعد از نماز مغرب و عشاء هیئات مذهبی شهرستان اسلامشهر در فلکه سوم شهرک قائمیه مراسم عزاداری برگزار کنند.

این مسئول اسلامشهر را شهر مذهبی دانست و عنوان کرد: بیش از 900 هیئت مذهبی ثبت شده در این شهرستان وجود دارد که در زمینه فعالیتهای مذهبی بسیار فعال هستند.

کنگرلو از برگزاری کارگاه های آموزشی برای مداحان و مسئولان هیئات مذهبی در سال آینده خبر داد و یادآور شد: با توجه یه فرارسیدن سال نو، در راستای حفظ حرمت ایام فاطمیه هیچ مشکلی نخواهیم داشت چرا که مردم متدین شهرستان اسلامشهر همیشه ولایتمدار و دوستدار اهل بیت بوده اند.

کد مطلب 2256609

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