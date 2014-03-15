تعهد و قاطعیت ما تکمیل مذاکرات هسته ای با ایران است/ تاکید بر راه حل دیپلماتیک در سوریه

به گزارش خبرنگار مهر، اوان خلوس ونیزلوس معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه یونان ظهر امروز در نشست خبری مشترک با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان ضمن قدردانی برای مهمانپذیری گرم و فرصت خوبی که برای مذاکره در خصوص موارد بین المللی و دوجانبه داشته است، بیان کرد: این دومین دیدار با وزیر امور خارجه ایران بعد از دیدار در حاشیه نشست سازمان ملل در نیویورک است.

وی افزود: بازدید رسمی من در تهران بهترین فرصت برای من از جانب دولت یونان و ریاست دوره ای اتحادیه اروپا است که بر روابط تاریخی، خوب و قوی خودمان تاکید کنیم. ما نماینده فرهنگ و تمدن تاریخی هستیم و تاریخچه مشابه فرهنگی دو کشور کمک می کند نه تنها برای آینده بلکه برای فراتر از آن صحبت کنیم.

خلوس ونیزلوس با اشاره به اینکه درباره موضوعات هسته ای نیز گفتگو کردیم، اظهار داشت: مذاکرات هسته ای یک دستاورد خوب برای ماست، تعهد و قاطعیت ما تکمیل مذاکرات و رسیدن به توافق جامع برای راه حل نهایی مشکل است. در این دوره انتقال و توافقنامه موقت این امکان وجود دارد که با ایران همکاری کنیم و در خصوص موارد مشخصی از جمله روابط دوجانبه، روابط را شتاب دهیم.

وزیر خارجه یونان با اشاره به توافقنامه هسته ای پیش شرط سیاسی برای پروژه های اقتصادی و سیاسی بین ایران و کشورهای دیگر بود، گفت: یونان به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا در زمان حاضر و یک عضو اتحادیه اروپا از سیاست های این اتحادیه پیروی می کند. برای روابط تاریخی و فرهنگی انعطاف پذیری داریم که روابط دوجانبه خود را گسترش دهیم.

وی افزود: دیدار با آقای ظریف فرصت خوبی بود که در زمینه مشکلات منطقه ای صحبت کنیم، پس از جلسه سه جانبه ایشان با ترکیه و آذربایجان فرصت خوبی بود که سیاست های یونان را درباره مسائل بین المللی مطرح کنم.

درباره بحران اوکراین، سوریه و مسائل بشردوستانه نیز گفتگو کردیم و آمادگی دارم تماس ها ادامه پیدا کند.

وزیر خارجه یونان در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره فضای اقتصادی بین ایران و اتحادیه اروپا و اینکه آیا گفتگوهای صورت گرفته در حوزه نفت نیز بوده است، بیان کرد: همان طور که می دانیم فرضیه بین المللی ریاست اتحادیه اروپا تسهیل اجرای مکانیزم ها و توافقنامه های کنونی در خصوص ایران است.

ونیزلوس ادامه داد: اجرای توافق هسته ای یکی از پیش شرط های عملی برای ارتقای روابط در مسیر رسیدن به توافق جامع است که امیدواریم توافق جامع هر چه زودتر انجام شود.

وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره سفر اخضر ابراهیمی به ایران گفت: می خواهم به آقای ابراهیمی ابراز ارادت کنم، ما از تلاش های لازم برای رسیدن به راه حل دیپلماتیک در سوریه حمایت کرده و در ژنو 1 و 2 نیز حضور داشتیم. حل بحران سوریه نه تنها برای اهداف دیپلماتیک بلکه برای اهداف بشردوستانه نیز خیلی مهم است. بحران بشردوستانه در سوریه یک بحران بین المللی است.

وزیر خارجه یونان در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری در این باره که اتحادیه اروپا چه برنامه ای برای مبارزه با گروه های تروریستی و افراط گرایی در خاورمیانه دارد، بیان کرد: ریاست دوره ای اتحادیه اروپا وظایف از پیش تعیین شده دارد. خانم اشتون به عنوان نماینده عالی اتحادیه اروپا نماینده همیشگی این اتحادیه را دارد، ریاست یونان هم امکانات بیشتری را فراهم می کند.

وی ادامه داد: ما باید در این دوره موارد تمدنی و فرهنگی را اجرا کنیم، مبارزه علیه تروریسم از اولویت های اتحادیه اروپاست و فرصت خوبی است که در این زمینه بتوانیم با ایران همکاری کنیم.