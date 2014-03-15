به گزارش خبرگزاری مهر، محسن بهرامی گفت: سومین دوره مدرسه بین المللی ربات های انسان نما تا 28 فرودین ماه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود که در این مدرسه آموزش های تئوری و عملی به شرکت کنندگان ارائه می شود.

وی با بیان اینکه دانشگاه صنعتی امیرکبیر طی 20 سال گذشته در حوزه رباتیک رشد خوبی را داشته است، افزود: آشنایی با روبوکاپ و لیگ ربات های انسان نما، ارئه آخرین دستاوردهای ربات های انسان نما، سخنرانی اساتید ملی و بین المللی و آموزش عملی و تئوری از مهم ترین محورهای برگزاری سومین دوره مدرسه بین المللی ربات های انسان نما است.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه مهلت ثبت نام در سومین دوره مدرسه بین المللی ربات های انسان نما از یک ماه گذشته آغاز شده است، تصریح کرد: دانشجویان و اساتید و صنعتگران تا 15 فروردین ماه مهلت دارند در این مدرسه ثبت نام کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اضافه کرد: دوره اول مدرسه بین المللی ربات های انسان نما در قاره آمریکا و در کشور کانادا، دوره دوم این مدرسه در قاره اروپا و کشور آلمان برگزار شد و دور سوم این مدرسه در قاره آسیا و کشور ایران به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.

بهرامی خاطرنشان کرد: شرکت کنندگان در این مدرسه طی دو روز با حضور در آزمایشگاه های تخصصی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از نزدیک با آخرین دستاوردها علمی و تحقیقاتی این دانشگاه در حوزه رباتیک آشنا می شوند.

وی با بیان اینکه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در زمینه ربات های انسان نما قراردادهای صنعتی داشته است، افزود: حوزه ربات های انسان نما طی 5 تا 10 سال گذشته در زمینه های مختلف صنعتی، حضور در خانواده ها و اجتماع کاربرد خواهند داشت.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: این دانشگاه از سال 64 در حوزه رباتیک فعالیت های علمی و تحقیقاتی انجام داده است و این امر نشان می دهد فعالیت های دانشگاه در حوزه رباتیک به سطحی از بلوغ علمی و کارایی رسیده است.