گزارش فیسبوکی معاون رئیس جمهور از سفر نیویورک

به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی در صفحه شخصی خود در فیس بوک درباره برنامه‌های خود در نشست کمیسیون مقام زن در نیویورک و دستاوردها و توافق‌های صورت گرفته نوشت: ارتباط و تبادل نظر با کارشناسان وزارت امورخارجه و دفتر نمایندگی ایران نزد سازمان ملل - که تا پایان اجلاس (24 مارس) در جلسات بررسی کارشناسی و تصویب سند نهایی اجلاس (Agreed Conclusion) حضور دارند، نهایی کردن امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری مشترک در دیدارهای دو جانبه در حاشیه اجلاس با وزارتخانه‌های امور زنان کشورهایی مانند ترکیه ،اندونزی، جمهوری آذربایجان، آلمان، مکزیک، پاکستان، ایتالیا، نیوزیلند از جمله اقدامات انجام شده هستند.براساس این تفاهمنامه‌ها به‌صورت عملی زمینه‌های تبادل تجارب موفق و به اشتراک گذاردن آن‌ها فراهم می شود.

وی در ادامه گفت: تعریف پروژه‌های مشخص برای اجرایی کردن بندهای تفاهم‌نامه فیمابین ایران و مالزی در حوزه زنان و خانواده - که در دولت هشتم به امضا رسیده بود،فراهم کردن مقدمات لازم جهت دعوت از تعدادی از این وزرا جهت دیدار رسمی از ایران تا از نزدیک با وضعیت و واقعیات زندگی زنان ایرانی آشنا شوند از دیگر اقدامات صورت گرفته در حاشیه کمیسیون مقام زن بود.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده برنامه‌ریزی برای شرکت فعال در نشست وزرای زن کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با موضوع زنان و خانواده- که در ماه نوامبر (آذر ماه) در باکو برگزار می‌شود و در دیدار با وزیر امور زنان جمهوری آذربایجان بر آن تأکید شد را یکی دیگر از اقدامات خود در سفر به نیویورک ذکر و اظهار کرد:

پیگیری اجرای اعلامیه جاکارتا (مصوب نشست قبلی وزرای زن کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی)- که در دیدار با وزیر امور زنان اندونزی به آن اشاره شد- برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست مقدماتی اجلاس باکو و همزمان با بیستمین سالگرد تصویب روز جهانی خانواده تنها گوشه‌ای از فعالیت‌هاست که به عنوان رهاورد این سفر چندروزه و صرفاً در حوزه ارتباطات بین‌المللی و منطقه‌ای باید به بار بنشیند.

مولاوردی در پایان تاکید کرد: سال 93 برای ما سالی پر از کار و تلاش و صدالبته با انگیزه‌ای مضاعف خواهد بود.