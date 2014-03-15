آیت الله محسن مجتهد شبستری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در جمع مسئولان و فعالان اقتصادی کشور، گفت: رهبر معظم انقلاب در سخنان خود تاکید داشتند که در مبحث اقتصاد مقاومتی باید به ظرفیت‌های داخل کشور عنایت شود و با رویکرد و مدیریت جهادی شاخص‌های مطرحه عملی شود.

وی با بیان اینکه شاید برخی این تصور را داشته باشند که اقتصاد مقاومتی به معنای ریاضت اقتصادی است، گفت: مقام معظم رهبری توضیح دادند این به معنای ریاضت اقتصادی نیست. چنانچه با اقتصاد مقاومتی بتوان اشتغال و تولید را بالا برد و از اسراف و ریخت و پاش جلوگیری کرد این به معنای ریاضت اقتصادی نیست و مسئولان خود در زمینه پرهیز از اسراف باید پیش قدم باشند.

امام جمعه تبریز تأکید کرد: اگر مردم و مسئولان مسئله اقتصاد مقاومتی را جدی بگیرند بسیاری از مشکلات حل می‌شود و تنها نباید منتظر این باشیم که تحریم‌ها برداشته شود زیرا استکبار هر بار به بهانه‌ای ممکن است تحریم جدید را اعمال کند.

وی بر ضرورت برنامه ریزی در این زمینه تأکید کرد و گفت: ‌باید برنامه ریزی مدونی صورت گیرد و حتی برخی از قوانین نیز باید تصویب شود و با نظارت کامل بحث اقتصاد مقاومتی را پیش برد.

آیت الله مجتهد شبستری در ادامه افزود: مقام معظم رهبری توضیحات لازم را ارئه دادند و این مسئولان، رسانه‌ها و صدا و سیما هستند که باید به جد وارد عمل شده و این مسئله را تبیین کنند.

نماینده ولی فقیه در استان آذربایچان شرقی تاکید کرد: خطبا و روحانیت و افرادی که به امر تبلیغ اشتغال دارند باید مباحث قناعت و صرفه جویی را در بدنه عمومی جامعه تبیین کنند و مسئولان نیز برنامه های تولیدی را مورد حمایت قرار دهند.

