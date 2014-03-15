153 واحد صنفی در شهرستان هیرمند به تعزیرات حکومتی معرفی شدند

رضا شهری زاد در گفتگو با مهر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد 3 هزار و 390 واحد صنفی در این شهرستان مورد بازرسی قرار گرفته است که از این تعداد تخلف تعداد153 واحد صنفی محرز شناخته شده و به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی ارزش پرونده های تشکیل شده در این راستا را به مبلغ 418 میلیون و 840 هزار ریال عنوان کرد و افزود: عمده تخلفات صورت گرفته شامل گرانفروشی، احتکار و عدم درج قیمت بوده است.

وی ادامه داد: طرح نظارتی ویژه نوروز همزمان با سراسر کشور با هدف پایش بازار و در راستای جلوگیری از تخلفات احتمالی و رسیدگی سریع و دقیق به شکایات و گزارش های مردمی در این استان از 15 اسفندماه سال جاری در این شهرستان به مرحله اجرا درآمده است.

شهری زاد بیان داشت: اجرای طرح نظارتی پایش بازار کالا و خدمات ویژه نوروز 93 از 15 اسفند امسال آغاز و تا 15 فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه با هر گونه تخلف در زمینه گران فروشی، کم فروشی، درج نکردن قیمت و سایر موارد تخلف با قاطعیت برخورد خواهد شد از مردم درخواست کرد تا به منظور همکاری با بازرسان و ناظران این سازمان و بهبود وضعیت عرضه کالا از واحدهای منظم که دارای درج قیمت برروی کالا و ارائه دهنده فاکتور هستند خرید کنند.