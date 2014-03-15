کشته و زخمی شدن 18 عضو طالبان در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان گزارش داد که در جریان عملیات نیروهای افغانی و ناتو در 24 ساعت گذشته در بخشهای مختلف این کشور هشت عضو طالبان کشته و 10 فرد دیگر زخمی شدند.
نیروهای افغان و ناتو این عملیاتها را در ولایتهای فاریاب، زابل، لوگر و غور انجام داده که در جریان آن 18 عضو طالبان کشته و زخمی و 10 فرد دیگر بازداشت شدند.
نیروهای افغانی و ناتو در این عملیات که با هدف پاکسازی شبه نظامیان تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای استانی این کشور در مناطق مختلف افغانستان انجام می شود، موفق به کشف مقداری مهمات و مواد منفجره شدند.
وزارت کشور افغانستان از کشته و زخمی شدن 18 عضو طالبان در 24 ساعت گذشته در بخشهای مختلف این کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان گزارش داد که در جریان عملیات نیروهای افغانی و ناتو در 24 ساعت گذشته در بخشهای مختلف این کشور هشت عضو طالبان کشته و 10 فرد دیگر زخمی شدند.
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