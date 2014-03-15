کشته و زخمی شدن 18 عضو طالبان در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان گزارش داد که در جریان عملیات نیروهای افغانی و ناتو در 24 ساعت گذشته در بخشهای مختلف این کشور هشت عضو طالبان کشته و 10 فرد دیگر زخمی شدند.



نیروهای افغان و ناتو این عملیاتها را در ولایتهای فاریاب، زابل، لوگر و غور انجام داده که در جریان آن 18 عضو طالبان کشته و زخمی و 10 فرد دیگر بازداشت شدند.



نیروهای افغانی و ناتو در این عملیات که با هدف پاکسازی شبه نظامیان تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای استانی این کشور در مناطق مختلف افغانستان انجام می شود، موفق به کشف مقداری مهمات و مواد منفجره شدند.