به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از مسولین استان بوشهر، فرماندهان نظامی و انتظامی و روحانیون و طلاب استان بوشهر که با حضور آیت الله صفایی بوشهری برگزار شد ضمن تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام فاطمیه درباره شخصیت رفتاری حضرت فاطمه(سلام الله علیها) اظهار داشت: امیرالمومنین(ع) درباره حضرت فاطمه(س) فرمودند: « در دوران زندگی مشترک خود، حضرت زهرا(س) یکبار هم مرا به خشم نیاورد» و این نشان از شخصیت والای این بانوی بزرگوار است.

وی با ابلاغ سلام مقام معظم رهبری به مردم ولایتمدار استان بوشهر بیان داشت: ما از شکرگزاری داشتن رهبری فرزانه، حکیم، دلسوز و انقلابی چون مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای(دامت برکاته العالیه) عاجز هستیم.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری در همین رابطه افزود: در مورد فضایل مقام معظم رهبری همین بس که در حال حاضر دنیا با تمام جاذبه‌هایش در اختیارشان است، اما ایشان به حداقل برخورداری از دنیا اکتفا کردند.

آیت الله محمدی گلپایگانی در ادامه با بیان خاطره ای، بزرگی مقام پداران و مادران شهید نزد مقام معظم رهبری را این گونه یاد آور شد: روزهای دوشنبه جمع محدودی خدمت آقا می‌رسند، در یکی از همین دیدارها پیرمردی که شاید 80 سال داشت و ما او را نمی شناختیم آمده بود و گوشه‌ای از اتاق نشست.

وی گفت: رسم آقا بر این است که حال تک به تک این افراد را می‌پرسند، وقتی به پیرمرد رسید،فرمود: شما از کجا آمده‌اید؟ آن پیرمرد گفت، از قم آمدم که شما را ببینم و پدر هفت شهید هستم. همه تعجب کرده بودیم، آقا به ایشان فرمود در حال حاضر به چه کار مشغول هستید؟ پیرمرد جواب داد در حال حاضر مستأجر هستم و کاری هم ندارم. معظم رهبری همان‌جا به بنده فرمان دادند یک خانه بخرید و به ایشان تحویل بدهید.

رییس دفتر مقام معظم رهبری خاطرنشان ساخت: ملتی که چنین افرادی دارد کسانی نظیر اوباما و هم مسلکان او هیچ کاری نمی‌توانند در قبالش انجام دهند.

وی در ادامه با بیان اینکه یکی از نعمت‌های بزرگی که استان بوشهر به آن مفتخر است وجود و حضور عالم فرزانه ای چون آیت‌الله صفایی بوشهری است، افزود: بوشهر با داشتن سابقه تاریخی بسیار و سال‌ها ایستادگی در مقابل استعمارگران بخشی از تاریخ کشور را رقم زده است.

آیت الله محمدی گلپایگانی در پایان اظهار داشت: ما به یقین می‌دانیم که اگر پای بیگانه‌ای به دشمنی وارد خاک این استان شود از قلم خورد خواهد شد و همه این ها ثمره عشق این مردم به ولایت و اسلام است.