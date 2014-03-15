تلاش برای کاهش سوانح رانندگی وظیفه ای همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای ترافيک استان ظهر شنبه با حضور معاون امور عمرانی استاندار قزوین برگزار شد.

منوچهر حبيبی در این جلسه اظهارداشت: پركارترين و مهمترين برنامه سفرهای نوروزی در بخش حمل و نقل است و مهمترين امر در اين بخش ايمني سفر است كه مهمترين وظيفه شورای حمل و نقل محسوب می شود.

وی افزود: اميدواريم با برنامه ريزي منسجم و حضور پررنگ بتوانيم نوروز و كم و حتي بدون حادثه داشته باشيم.

این مسئول بیان کرد: اختصاص خودروهای سالم و غیر شخصی بخصوص برای كاروان های راهيان نور مورد تأكيد است تا از بروز هرگونه حادثه جلوگیری کنیم.

معاون امور عمراني استاندار ادامه داد: معاينه فنی خودروها با جديت در كل استان بايد دنبال شود حضور خودروهای امدادی و امداد و نجات توسط پليس راه نيز پيگيری شود.

وی تصریح کرد: با توجه به آمادگي ناوگان حمل و نقل درون شهری از بروز مشكلات احتمالی جلوگيری شود.

حبیبی گفت: نسبت به سال 85 كاهش 50 درصدی تلفات جاده ای امر مهمی است ولی اگر بتوانیم اين ميزان را به صفر برسانيم بيانگر اين امر خواهد بود كه شوراي ترافيک وظيفه خود را به خوبی انجام داده است.

معاون امور عمرانی، بر پيگيری جهت نصب دوربين در مسير قزوين - كرج- تهران توسط اداره كل پايانه هاي استان تاكيد كرد و افزود: اين محور پرترددترين محور كشور است و نصب دوربين كنترل سرعت الزامی است.



وی همچنين بر ايمني سازی حوادث در مسير قزوين- كرج و بلوار نوروزيان قزوين تاكيد كرد.

حبيبی در ادامه افزود: آمار تلفات تصادفات درون شهري نسبت به برون شهری يک موضوع نگران كننده ای است كه بيشتر آن نيز بخصوص در قزوين و در بلوار نوروزيان اتفاق می افتد كه بايد اين موارد با اقدامات مناسب پيشگيری شود.

وی در پایان اظهارداشت: اميدواريم با حضور پررنگ پليس راه بتوانيم در محورهاي مختلف ايمنی را برای مسافران نورزی تضمين كنيم.