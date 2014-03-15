20 روستا در ریگان در محاصره سیل قرار دارند/ نیروهای امدادی به منطقه اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق دادالله پور صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: این روستاها در مناطق دهرضا و منطقه حشراباد و مناطق کوهستانی شهرستان در بخش مرکزی می باشند.

وی اذعان کرد: در اثر بارش باران و جاری شدن سیل 100کیلومتر از راههای روستایی شهرستان تخریب شدند که تردد در آنها امکان ندارد.

معاون عمرانی و برنامه ریزی فرماندار ریگان خاطر نشان کرد: در اثر بارش باران رودخانه های فصلی این شهرستان جاری شده است.

دادالله پور گفت: بارش باران به جز خسارات باعث خوشحالی کشاورزان و دامداران شهرستان ریگان شد.

وی از امداد رسانی به روستاهای محاصره سیل خبر داد وافزود: نیروهای امدادی و ماشین آلات برای بازگشایی راهها و امداد رسانی به این روستاها اعزام شدند.