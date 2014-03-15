تولید ثروت اولین وظیفه سازمان صنعت و معدن است/ صادر کنندگان مروج تولیدات داخلی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحیمی پیش از ظهر شنبه در مراسم معارفه خود به عنوان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه که همزمان با جلسه کارگروه توسعه اقتصادی استان در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، تجارت را به عنوان محرک بخش تولید معرفی و اظهار داشت: امیدوارم که بتوانیم در راستای سیاست های دولت تدبیر و امید حرکت کرده و شاهد رشد چشمگیری در این بخش باشیم.

وی افزود: انتظار ما از کار آفرینان استان کرمانشاه این است که به طور فعال در این عرصه وارد شده و به اشتغال آفرینی بپردازند، چرا که در حال حاضر بیکاری به عنوان یکی از معضلات اساسی استان کرمانشاه ریشه دوانده است.

رحیمی، خلق ثروت را به عنوان اولین وظیفه سازمان صنعت و معدن عنوان کرد و گفت: صادر کنندگان باید مروج کالاهای ایرانی و تولیدات داخلی باشند و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت کنند.

وی افزود: مشکل اصلی ما در زمینه تجارت این است که نتوانسته ایم عوامل انسانی کارآمد و تکنسین های ماهر و آموزش دیده را در دانشگاه ها تربیت کنیم و در نتیجه صنعتگران خوبی را تحویل جامعه نداده ایم.

رئیس جدید صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با بیان اینکه بخش معدن یکی از توانمندی های استان کرمانشاه است، خاطر نشان کرد: باید با ایجاد سرمایه گذاری های مناسب تا 5 هزار فرصت شغلی در بخش معدن استان فراهم کنیم.

رحیمی در ادامه تصریح کرد: تا زمانی که صنعت ها و نوآوری ها در بنیان نهادینه نشود، شاهد پیشرفت چشمگیری در این زمینه نخواهیم بود، لذا دانشگاه و صنعت باید با یک تعامل تنگاتنگ در راستای پیشرفت این بخش حرکت کنند.

وی در پایان یادآور شد: کرمانشاه روزگاری به عنوان مرکز صنعت و قطب صنعتی کشور مطرح بوده است و ما باید تلاش کنیم که حداقل 20 درصد از صادراتی که از کرمانشاه صورت می گیرد از محصولات خود استان باشد.