  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۰۴

رحیمی:

تولید ثروت اولین وظیفه سازمان صنعت و معدن است/ صادر کنندگان مروج تولیدات داخلی باشند

تولید ثروت اولین وظیفه سازمان صنعت و معدن است/ صادر کنندگان مروج تولیدات داخلی باشند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه، خلق ثروت را به عنوان اولین وظیفه این سازمان عنوان کرد و گفت: صادر کنندگان باید مروج کالاهای ایرانی و تولیدات داخلی باشند و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحیمی پیش از ظهر شنبه در مراسم معارفه خود به عنوان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه که همزمان با جلسه کارگروه توسعه اقتصادی استان در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، تجارت را به عنوان محرک بخش تولید معرفی و اظهار داشت: امیدوارم که بتوانیم در راستای سیاست های دولت تدبیر و امید حرکت کرده و شاهد رشد چشمگیری در این بخش باشیم.

وی افزود: انتظار ما از کار آفرینان استان کرمانشاه این است که به طور فعال در این عرصه وارد شده و به اشتغال آفرینی بپردازند، چرا که در حال حاضر بیکاری به عنوان یکی از معضلات اساسی استان کرمانشاه ریشه دوانده است.

رحیمی، خلق ثروت را به عنوان اولین وظیفه سازمان صنعت و معدن عنوان کرد و گفت: صادر کنندگان باید مروج کالاهای ایرانی و تولیدات داخلی باشند و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت کنند.

وی افزود: مشکل اصلی ما در زمینه تجارت این است که نتوانسته ایم عوامل انسانی کارآمد و تکنسین های ماهر و آموزش دیده را در دانشگاه ها تربیت کنیم و در نتیجه صنعتگران خوبی را تحویل جامعه نداده ایم.

رئیس جدید صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با بیان اینکه بخش معدن یکی از توانمندی های استان کرمانشاه است، خاطر نشان کرد: باید با ایجاد سرمایه گذاری های مناسب تا 5 هزار فرصت شغلی در بخش معدن استان فراهم کنیم.

رحیمی در ادامه تصریح کرد: تا زمانی که صنعت ها و نوآوری ها در بنیان نهادینه نشود، شاهد پیشرفت چشمگیری در این زمینه نخواهیم بود، لذا دانشگاه و صنعت باید با یک تعامل تنگاتنگ در راستای پیشرفت این بخش حرکت کنند.

وی در پایان یادآور شد: کرمانشاه روزگاری به عنوان مرکز صنعت و قطب صنعتی کشور مطرح بوده است و ما باید تلاش کنیم که حداقل 20 درصد از صادراتی که از کرمانشاه صورت می گیرد از محصولات خود استان باشد.

 

 

کد مطلب 2256637

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها