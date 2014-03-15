بهره برداري از فاز اول مجتمع خدماتي – رفاهي شهر شادي پارسيان در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، علي رحمتي مدير كل حمل ونقل و پايانه هاي استان زنجان در مراسم بهره برداري از اين مجتمع افزود: با بهره برداري از مجتمع خدماتي رفاهي شهرشادي پارسيان تعداد مجتمع هاي خدماتي رفاهي استان به 14 مجتمع رسيد.

وی اظهار داشت: سه مجتمع نيز در حال احداث هستند كه به حول و قوه خداوند متعال تا فروردين ماه سال آينده به بهره برداري خواهند رسيد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان زنجان گفت: مجتمع خدماتي رفاهي شهرشادي پارسيان در كيلومتر 23 لاين شمالي آزاد راه زنجان – خرمدره در زميني به مساحت بيش از شش هكتار با زيربناي 700 متر مربع ساختمان و بيش از هزار متر مربع سايبان جايگاههاي سوخت از ششم فروردين ماه 1391 شروع به احداث کرده است .

رحمتی ميزان سرمايه گذاري جهت اجراي فاز اول بيش 45 ميليارد ريال بوده و اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي استان زنجان جهت احداث رمپ ورود و خروج بيش از يهزار و صد ميليون ريال هزينه نموده است.

وي گفت: در فاز اول اين مجتمع نمازخانه ، سرويسهاي بهداشتي ، فروشگاه ، جايگاههاي سوخت ، فضاي سبز و محوطه سازي به اجرا در آمده است.