همایش رهروان یاس نبوی در 18 بقعه متبرکه آمل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رسول علیخانی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اذعان داشت: امسال با توجه به قرار گرفتن مراسم عزاداری حضرت زهرا (س) و فاطمیه دوم در روزهای ابتدایی سال 93 این سوگواره با طرح آرامش بهاری ویژه سال نو متصل میشود.
وی تصریح کرد: سوگواره یاس نبوی یکی از برنامههای دینی و مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه است که در سالروز شهادت حضرت زهرا(س) برگزار میشود.
رئس اداره اوقاف و امور خیریه آمل بیان داشت: امسال با توجه به قرار گرفتن مراسم عزاداری حضرت زهرا (س) و فاطمیه دوم در روزهای ابتدایی سال 93 این سوگواره با طرح آرامش بهاری ویژه سال نو متصل میشود.
علیخانی افزود: سوگواره یاس نبوی با برپایی مراسم شهادت حضرت زهرا(س) در صبح 14 فروردین با برنامههای ، سینهزنی، عزاداری، دستهروی نوحه خوانی همراه می باشد..
علیخانی یادآور شد: این سوگواره همانند طرح آرامش بهاری در 18 بقعه متبرکه و امامزادگان این شهرستان برگزار میشود.
آمل - خبرگزاری مهر: رئیس اداره اوقاف و امور خیریه آمل گفت: همایش رهرروان یاس نبوی همانند طرح آرامش بهاری در 18 بقعه متبرکه شهرستان برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رسول علیخانی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اذعان داشت: امسال با توجه به قرار گرفتن مراسم عزاداری حضرت زهرا (س) و فاطمیه دوم در روزهای ابتدایی سال 93 این سوگواره با طرح آرامش بهاری ویژه سال نو متصل میشود.
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