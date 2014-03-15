همایش رهروان یاس نبوی در 18 بقعه متبرکه آمل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رسول علیخانی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اذعان داشت: امسال با توجه به قرار گرفتن مراسم عزاداری حضرت زهرا (س) و فاطمیه دوم در روزهای ابتدایی سال 93 این سوگواره با طرح آرامش بهاری ویژه سال نو متصل می‌شود.



وی تصریح کرد: سوگواره یاس نبوی یکی از برنامه‌های دینی و مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه است که در سالروز شهادت حضرت زهرا(س) برگزار می‌شود.



رئس اداره اوقاف و امور خیریه آمل بیان داشت: امسال با توجه به قرار گرفتن مراسم عزاداری حضرت زهرا (س) و فاطمیه دوم در روزهای ابتدایی سال 93 این سوگواره با طرح آرامش بهاری ویژه سال نو متصل می‌شود.



علیخانی افزود: سوگواره یاس نبوی با برپایی مراسم شهادت حضرت زهرا(س) در صبح 14 فروردین با برنامه‌های ، سینه‌زنی، عزاداری، دسته‌روی نوحه خوانی همراه می باشد..



علیخانی یادآور شد: این سوگواره همانند طرح آرامش بهاری در 18 بقعه متبرکه و امامزادگان این شهرستان برگزار می‌شود.

