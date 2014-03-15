آمادگي ناوگان حمل و نقل عمومي شمال شرق تهران در آستانه سال نو

به گزارش خبرگزاری مهر، سيد محمد ميرزايي افزود: با توجه به ازدياد سفرهاي شهروندان و ترددهاي درون شهري در روزهاي پاياني سال آغاز سال ضمن افزايش ساعات كار و همچنين ظرفيت خطوط اتوبوسراني و تاكسيراني منطقه، وضعيت خدمت رساني به شهروندان منطقه در پایانه های حمل و نقل عمومی ارتقاء یافت.

وی با اشاره به اقدامات طرح استقبال از بهار 93 افزود: ساماندهي و بهسازي سكوها و روسازي پايانه ها و تامين رمپ مورد نياز براي جانبازان و معلولين ، تامين روشنايي مطلوب در كليه ايستگاهها ، ايمن سازي كامل ايستگاهها وترميم نرده هاي و تجهيزات ايمني شامل بشكه هاي ضربه گير ، استوانه هاي ايمني و نيز تابلوهاي هشدار دهنده از اقدامات این طرح است.

میرزایی اضافه کرد: ترميم وبهسازي پوشش سقف و جداره، كف، شيشه ها و استيكرهاي نصب شده در ايستگاهها، نظافت وشتستشوي ايستگاهها و نيز ايمن سازي دسترسي عابرپياده به ايستگاهها و ترميم و تكميل نصب تابلو ها و علائم هشدار دهنده و راهنما در تمام طول مسير اين اتوبوسها و نيز تجهيز و نوسازي اين خطوط به كليه تجهيزات و ملزومات ترافيكي از دیگر اقدامات صورت گرفته در طرح استقبال از بهار 93 است.

ميرزايي همچنين خاطر نشان كرد: علاوه بر خدمات ناوگان حمل و نقل عمومي منطقه 4، اقدامات مديريت شهري در حوزه حمل و نقل و ترافيك منطقه در طول تعطيلات نوروز نيز بدون وقفه ادامه خواهد داد.