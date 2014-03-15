محور ارتباطی ایرانشهر- دلگان - زهکلوت مسدود شد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش باران که از روز پنجشنبه اکثر نقاط سیستان و بلوچستان را تحت تاثیر خود قرار داده است با طغیان رودخانه های محلی شب گذشته موجب انسداد محور ارتباطی ایرانشهر- دلگان-زهکلوت شد.

مدیرکل راه و شهرسازی جنوب سیستان و بلوچستان در همین رابطه گفت: محور ایرانشهر-دلگان- زهکلوت واقع در جنوب استان بر اثر طغیان رودخانه های فصلی از بامداد روز شنبه مسدود شده است.

ایوب کرد اظهار داشت: بر اثر طغیان رودخانه فصلی و آبگرفتگی معابر ناشی از بارندگی تردد هیچ گونه وسیله نقلیه در این محور امکان پذیر نیست.

وی تاکید کرد: ساکنان این نواحی باید از عبور در این مسیر جدا خودداری کرده زیرا عبور به وسیله خودرو های سنگین از جمله کامیون و یا تراکتور نیز امکان پذیر نیست و به قیمت جان افراد تمام خواهد شد.

وی اظهار داشت: نیروهای راهداری این اداره کل در محور های جنوبی استان مستقر هستند و به محض کاهش شدت آب نسبت به بازگشایی راه های انسداد شده اقدام خواهند کرد.