آموزش مربیان قم زیر نظر سرمربی تیم ملی تیراندازی

حسین مهره ساز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: قم در رشته تیراندازی ورزشکاران مستعدی دارد و لازم دیدیم که برای پشتوانه سازی و ساختن آینده تیراندازی قم به امر آموزش توجه و نگاه ویژه داشته باشیم، به همین خاطر این دوره آموزشی را برنامه ریزی کردیم.

وی با اشاره به برگزاری دوره توجیهی و رفع اشکال تیراندازی برای مربیان و بازیکنان تیراندازی استان قم، اضافه کرد: با حضور سرمربی تیم ملی تیراندازی کشورمان یعنی احمد نجفی این دوره آموزشی با حضور تیراندازان مستعد قم برگزار شد.

رئیس هیئت تیراندازی استان قم ابراز داشت: مکان برگزاری این دوره آموزشی باشگاه تیراندازی سردار شهید مهدی زین الدین مجموعه ورزشی میثم قم بود و تعداد شرکت کنندگان آن در بخش آقایان 20 نفر بودند، ضمن اینکه همین تعداد نفر نیز در دوره ویژه بانوان حضور یافتند.

وی همچنین با اشاره به نحوه برنامه ریزی برای برگزار این دوره آموزشی، یادآور شد: ابتدا برای برگزاری کلاس تئوری رفع اشکال و توجیهی برای مربیان و بازیکنان استان برنامه ریزی شد و سپس کلاس عملی و رفع اشکال برای بازیکنان و مربیان استان ویژه بانوان برگزار شد.

مهره ساز در ادامه از انتخاب بازیکنان واجد شرایط به منظور شرکت در مسابقات کشوری و همچنین استعدادیابی این رشته خبر داد و خاطرنشان کرد: قطعا در سال آینده تیراندزان قم در رقابت های لیگ و پیکارهای تیراندازی قهرمانی کشور حضور موفقی خواهند داشت.

وی همچنین به اهداف برگزاری از این دوره اشاره کرد و عنوان داشت: آشنایی بازیکنان و مربیان استان با قوانین جدید تیراندازی طبق آئین نامه و ارائه تمرین اصولی و برنامه تمرین مشترک برای مربیان استان به منظور کار در کلاس های آموزش استعدادیابی که در استان برگزار می شود از جمله اهداف ما بود.

رئیس هیئت تیراندازی استان قم افزود: همچنین به دنبال رفع اشکال تیراندازان استان و انتخاب افراد با استعداد تیراندازی به منظور سرمایه گذاری هیئت برای اعزام به مسابقات کشوری و پیکارهای لیگ تیراندازی قهرمانی کشور بودیم.

وی ابراز داشت: در پایان مقرر شد افرادی که انتخاب شده اند زیر نظر یکی از مربیان استان طبق برنامه های مربی تیم ملی تیراندازی به مدت یک ماه کار کرده و بعد از یک ماه با حضور سرمربی تیم ملی از این بازیکنان تست گرفته شود تا در صورت پیش رفت نکردن بازیکنان افراد جدیدی جایگزین آنها شوند.