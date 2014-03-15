ساختار جدید دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدعلی بهمنیار سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری گفت : ساختار جدید دانشگاه در سومین جلسه هیئت امنای دانشگاه های مازندران تصویب شده بود که با تایید وزارت علوم ابلاغ شد.

وی با اشاره به اینکه در ساختار سازمانی جدید 5 معاونت و 12 مدیریت به تصویب رسیده است، معاونت های آموزشی و تحصیلات تکمیلی، پژوهشی و فناوری، فرهنگی و اجتماعی،" اداری و مالی "و دانشجویی را معاونت های مصوب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری نام برد.

سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری اظهار داشت: در ساختار جدید مدیریت های امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات، مدیریت برنامه بودجه و تحول اداری و بهره وری، مدیریت نظارت و ارزیابی، مدیریت امور اداری و پشتیبانی، مدیریت امور مالی، مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی، مدیریت امور دانشجویی، مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی، مدیریت امور پژوهشی، مدیریت امور فناوری، مدیریت امور آموزشی و مدیریت تحصیلات تکمیلی مصوب هیئت امنا هستند.