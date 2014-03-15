اقتصاد مقاومتی نسخه شفا بخش ساختار اقتصادی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد علیزاده صبح شنبه در نشست شورای اداری شهرستان اظهار داشت: در سالهای اخیر چالش های اقتصادی فراوانی داشتیم ولی خوشبختانه باتدبیر و برنامه های ابلاغی مقام معظم رهبری این چالش ها به فرصت برای کشور تبدیل شده است.

علیزاده عنوان کرد: مقام معظم رهبری در سالهای اخیر بر اصلاح ساختار اقتصادی کشور تاکید فراوان داشتند و از این رو نام گذاری بعضی از سالها به موضوع اقتصاد نشان از توجه رهبری فرزانه به موضوعات مهم جامعه الخصوص اقتصاد است.

وی گفت: طرح موضوع اقتصاد مقاومتی از سال گذشته در دستور کار مقام معظم رهبری قرارگرفته است و در این راستا راهکارهایی تدبین کردند که خوشبختانه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری به تمام دستگا ها ابلاغ شده که مورد توجه سران سه قوه هم قرارگرفته است.

وی عنوان کرد: خوشبختانه یک روزبعداز ابلاغ این سیاست ها رئیس جمهور فرمان 11ماده ای برای اجرای این سیاست ها را به دستگا ها ابلاغ کرد که که بعد از ابلاغ جنب جوش خوبی در دستگاه ها برای اجرای اقتصاد مقاومتی در حال اجرا است.

فرماندار دهلران افزود: ساختار اقتصادی کشور داری مشکلاتی است ونسخه شفابخش آن هم اقتصاد مقاومتی است.

وی گفت: اگر سیاست های ابلاغی به درستی انجام شوند پیامد های مثبتی در اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت چراکه اقتصاد ما یک اقتصاد تک پایه ومبتنی بر نفت است با کمترین تنش ها در بازار نفت اقتصاد ما تحت تاثیر قرار بگیرد واز طرفی دیگر در 35ساله گذشته بداخلاقی های دشمنان ما باعث شده اقتصاد کشور تا حدودی تحث تاثیر قرار بگیرد واین یکی از موضوعاتی است که بسیار نگران کننده است وباید ما به سمت اصلاح سیستم اقصادی خود برویم.

علیزاده تصریح کرد: سهم مالیات در اقتصاد ما قابل توجه نیست وامروز خیلی از کشورهای دنیا سهم بوجه سالیانه کشورخود را از مالیات به دست می آورند.

فرماندار دهلران بیان داشت: در کشور ما تنها کارکنان دولت هستند به خوبی مالیات خود را پرداخت می کنند ولی متاسفانه هستند کسانی که به خوبی مالیات پرداخت نمی کنند و ما باید به سمتی برویم که افراد به خوبی هرچه تمام تر مالیات پرداخت کنند.

وی عنوان کرد: مشکلات ناشی پولی واقتصادی که در کشور وجوددارد با رهکار اقتصاد مقاومتی حل می شود افزود: رونق اشتغال، تولید، صادرات غیر نفتی ،کاهش واردات، اصلاح الگوی مصرف ،توانمند سازی وایمن سازی اقتصاد کشور دربرار تحریم های دشمنان واستفاده بهینه منابع موجود از پیامد سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

فرماندار دهلران اظهار داشت: دو نکته مهم در سیاست های ابلاغی رهبری است اول استفاده از ظرفیت های درون زای داخلی چه در بخش منابع وثروت های خدادادی وچه بخش نیروی انسانی است باتوجه جدی شود.

وی عنوان کرد: امروز کشور ما با توجه به ذخایر ارزشمند زیرزمینی داری ثروت فراوانی است واگر بتوانیم اینها را خوب هدایت ومورد استفاده قرار بدهیم قطعا مشکلات اقصادی که امروز در جامعه وجود دارد از بین خواهد رفت چرا که نیروی انسانی جوان خلاق وبا پیشینه فرهنگی بالا در کشور ما زیاد است.

وی تصریح کرد: نکته دوم که هدایت واجراکننده این سیاست های ابلاغی است مدیریت جهادی است که باید مدنظر همه مدیران قرار بگیرد.

علیزاده گفت: اجرای قانون هدمندی یارانه در سال آینده اجرایی می شود جلساتی در استان تشکیل شده ودر این راستا ما پیشنهادانی ارائه کردیم واین پیشنهاد ها به مرکز ارسال خواهد شد ودر این راستا برای اجرای نحوه دوم هدفمندی یارانه ها تصمیمات کلی گرفته خواهد شد.

فرماندار دهلران عنوان کرد: با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ما شاهد افزایش قیمت حامل های انرژی خواهیم بود که خوشبختانه شیبی که در نظر گفته شده بسیار مناسب است.

وی افزود: ممکن است فازدوم هدفمندی یارانه ها دربخش های مختلف ازجمله صنعت ،خدمات ،کشاورزی حمل نقل اعم از بار ومسافر دورن شهری وبروشهری تاثیر گذار است افزود : مدیران شهرستان باید با هماهنگی با مدیران کل بستر رابرای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه آماده کنند وتمهیدات لازم را در دستور کار خود قرار بدهند تا ما شاهد موفق فاز دوم هدفمندی یارانه ها باشیم.

وی گفت: در حمل نقل برون شهری ،درون شهری ،بار و مسافر هیچ گونه تغییر یا افزایش قیمتی نخواهیم داشت و متولیان باید با دقت نظارت خودرا در این راستا داشته باشند.

علیزاده گفت: امنیت در نقاط شهری وروستایی از موضوعات مهمی است که باید مسئولین مرتبط درایام نوروز دستورکار خود داشته باشند.