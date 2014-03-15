مسافران چابهاری با گذشت 23 ساعت تاخیر در فرودگاه زاهدان سرگردانند

به گزارش خبرنگار مهر، پرواز چابهار-زاهدان-تهران که مقرر بود ساعت 12 و 15 دقیقه روز جمعه وارد فرودگاه زاهدان شود با دو ساعت تاخیر و در ساعت 14 و 20 دقیقه در این فرودگاه بر زمین نشست که به دلیل نقص فنی از ادامه سفر به مقصد تهران بازماند.

با گذشت بیش از 23 ساعت تاخیر این مسافران همچنان در فرودگاه بین المللی زاهدان سرگردانند و به دلیل بعد مسافت موفق به بازگشت از طریق زمینی به شهر خود و یا تهران نشده اند.

درهمین رابطه مدیر روابط عمومی و سخنگوی شرکت فرودگاه های سیستان و بلوچستان در خصوص جزئیات این پرواز در گفتگو با مهر اظهار داشت: پرواز شماره 383 هواپیمایی جمهوری اسلامی روز گذشته با دو ساعت تاخیر وارد فرودگاه بین المللی زاهدان شد که به دلیل نقص فنی از ادامه حرکت به مقصد تهران بازماند.

حمید رضا پارسا اظهار داشت: با تلاش پرسنل و کادر فنی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران نقص فنی این هواپیما شب گذشته بر طرف شد اما به دلیل اتمام وقت شیفت پروازی مطابق قوانین سازمان هواپیمایی اجازه پرواز به این هواپیما داده نشد.

وی ادامه داد: به منظور تامین رفاه حال مسافران تمامی سرنشینان این پرواز شب گذشته به همراه خدمه به مراکز اقامتی شهر زاهدان هدایت شدند.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه مقرر شد این پرواز در ساعت 6 بامداد امروز صبح، زاهدان را به مقصد تهران ترک کند اما به طور مجدد دچار نقص فنی شد و از حرکت بازماند.

پارسا اضافه کرد: با توجه به طولانی شدن زمان تاخیر و باطل شدن پرواز شماره 383 از مبدا زاهدان به تهران لذا مسافرانی که از روز گذشته در این فرودگاه سرگردان شده بودند از صبح امروز با تلاش شرکت هواپیمایی ایران ایر توسط سایر پروازهای انجام شده به تهران اعزام شدند.

وی گفت: در حال حاضر تعداد 45 مسافر چابهاری از مجموع 50 مسافر این پرواز با اولویت خانواده ها و کودکان با سایر پرواز ها به تهران اعزام شده اند و تعداد 5 مسافر باقی مانده نیز تا پایان امشب با پرواز شرکت هواپیمایی ماهان به مسیر خود ادامه خواهند داد.