لزوم توجه جدی مسئولان به بادهای نمکی دریاچه ارومیه/ احیاء دریاچه نیازمند بیش از 10 سال زمان

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی کلانتری شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی با بیان این مطلب اظهار داشت: نسخه علمی و عملی نجات دریاچه ارومیه به دولت ارائه شده و فاز اجرایی آن از خرداد ماه سال آینده اجرایی می شود.

وی ادامه داد: برای احیای دریاچه ارومیه حداقل 10 تا دوازده سال زمان نیاز است، موضوع دریاچه ارومیه یک موضوع ملی، اجتماعی، اقتصادی و به عنوان بحثی فرامنطقه‌ای است و نابودی آن در شمال‌غرب کشور در حقیقت فاجعه عظیم و جبران‌ناپذیر برای کشور بخصوص مناطق حاشیه دریاچه است.

کلانتری خاطرنشان کرد: ستاد احیای دریاچه ارومیه با مرکزیت دانشگاه شریف و همکاری دانشگاه‌های تبریز، ارومیه، تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با هدف تجمیع نظرات مختلف در امر نجات دریاچه ارومیه و ایجاد امکان بهره‌گیری از مشاوره با کشورهای دارای تجربه مشابه تشکیل شده است.

دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه همچنین در ادامه گفت: این ستاد برای احیای دریاچه ارومیه و جلوگیری از بروز فاجعه زیست محیطی تشکیل شده است و در این راستا نیازمند حمایت‌های اجتماعی به خصوص حمایت‌های شخصیت‌های اجتماعی و دینی در سطح کشور و به خصوص استان‌های همجوار این دریاچه خواهیم بود.