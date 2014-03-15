ساماندهی 4900 پلیس در طرح نوروزی اردبیل/ اتوبوسهای راهیان نور کنترل فنی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریم خانی ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران و رسانه های گروهی استان اردبیل اضافه کرد: این نیروها شامل نیروی انسانی آموزش دیده و سازماندهی شده که در جهت امنیت، سلامت و نشاط عمومی ناتش خواهند کرد.

وی با بیان اینکه در تعطیلات نوروزی کلانتری های استان نیز با تزریق نیروی کمکی تقویت خواهند شد، تصریح کرد: علاوه بر این امسال از 27 اسفندماه چهادر و کانکس های پلیس نوروزی در مناطق دورن شهری و برون شهری دایر خواهد شد.

فرمانده نیروی انتظامی استان تعداد این مراکز را در مناطق درون شهری 37 چادر پلیس نوروزی و در مناطق جاده ای 14 ایستگاه جاده ای برشمرد و تاکید کرد که وظیفه نیروهای فعال در این مراکز علاوه بر کار انتظامی و تامین امنیت، فعالیت های مرتبط با راهنمایی و ارشاد را نیز برعهده خواهنند داشت.

وی همچنین از فعال سازی بازرسان نامحسوس مردمی در جاده های این استان برای اولین بار خبر داد و متذکر شد: امسال در جاده های این استان 95 نیروی مردمی آموزش دیده به عنوان بازرسان نامحسوس پلیس راه حضور داشته و تخلفات را به مراکز پلیس منتقل خواهند کرد.

کریم خانی کاهش نقاط حادثه خیز استان را از دیگر اقدامات یک ساله پلیس برای تامین امنیت و آرامش در سفرهای جاده برشمرد و عنوان کرد: امسال 78 نقطه حادثه خیز در استان شناسایی شده بود که با همکاری دستگاه های مرتبط از این تعداد 36 نقطه اصلاح شد.

وی با اشاره به وجود 42 نقطه حادثه خیز در جاده های مواصلاتی اصلی و فرعی این استان تصریح کرد: با تلاش های صورت گرفته طی یک سال جاری 40 درصد نقاط حادثه خبر کاهش یافته که روند بسیار مطلوبی است.

فرمانده پلیس اردبیل با بیان اینکه در نقاط شهری نیز 70 نقطه حادثه خیز شناسایی شده است، بیان داشت: برای کنترل این مناطق علاوه بر اصلاحات هندسی و فنی، تیم هایی شامل عوامل پیاده پیس راهور تشکیل و در این مناطق بکار گرفته می شوند تا تردد مسافران با آرامش و آسایش هواره باشد.

وی با اشاره به آمادگی پلیس راه و پلیس راهور برای حضور مسافران نورزی در استان اردبیل تاکید کرد که این نیروها برای تامین امنیت سفرهای نوروزی بیش از 500 نیروی انسانی با 122 دستگاه خودرو و موتورسیکلت آماده را به خدمت می گیرند.

کریم خانی همچنین از همکاری این نیرو با سپاه در اعزام کاروان های راهیان نور خبر داد و یادآور شد: پلیس امسال توجه ویژه ای به ایم داشته و به منظور جلوگیری از حوادث احتمالی ناگوار تلاش کرده که با کنترل فنی و تخصصی اتوبوس های اعزامی توسط کارشناسان پلیس، از بروز حادثه جلوگیری کند.