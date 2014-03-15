کمک 3 میلیارد ریالی خیران البرزی به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد

به گزارش خبرگزاری مهر، جبار باقری با اعلام این خبر افزود: تنی چند از خیرین نیکوکار البرزی که مایل به افشای نام خود نمی باشند با حضور در بخش مددکاری اجتماعی ندامتگاه فردیس خواستار آزادی زندانیان جرائم غیر عمد در ایام نوروز شدند واز دوهفته گذشته تا به این زمان در چندین نوبت مبلغ 320 میلیون تومان به حساب ستاددیه واریز کردند.



نائب رئیس ستاددیه استان البرز با بیان این مطلب که در حال حال حاضر زندانی بدهکار غیر بزهکار تا 5 میلیون تومان در زندان نداریم تصریح کرد: در حال حاضر 300نفر از زندانیان بدهکار غیر بزهکار آماده دریافت کمک های ستاد دیه و خیرین هستند که پروندهای آنان به کمیته سازش و شورای حل اختلاف زندان ارجاع داده شده است تا مقدمات رضایت شکات آنهانیز فراهم شود و بتوانیم با حمایت های خیرین نیکوکار نیک اندیش در ایام عیدامسال شاهد آزادی این افراد دردمند و آبرومند باشیم آنها چشم به انتظار تمامی مردم خیر البرزی هستند .



مدیرکل زندانهای استان البرز یادآور شد خیرینی که مایل به شرکت در این امر خداپسندانه هستند می توانند کمک های نقدی خود را به شماره حساب 0125252525002 نزد بانک ملی شعبه جهانشهر واریز کنند یا با شماره تلفن 0263274073 واقع در بلوار دانش آموز جنب نمایشگاه ستاره شهر تماس بگیرند.