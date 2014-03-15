آمادگی 37 شرکت معتبر خارجی برای همکاری در معادن و صنایع معدنی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کرباسیان در جمع مدیران سازمان ایمیدرو، اظهار داشت: شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در معادن ایران ابراز تمایل کرده اند و این درخواست ها روند روبه افزایش دارد.رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران(ایمیدرو) درهجدهمین گردهمایی سالانه مدیران این سازمان، تصریح کرد: مکاتبات شرکتهای خارجی با این سازمان حاکی از تمایل آنها برای همکاری با ایران است.

کرباسیان پیش بینی کرد: سال 1393 نیز با شروع فعالیتها، شرکت های معتبر دیگری آماده ورود به بازار ایران در این حوزه شوند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از برپایی همایش فعالان اقتصادی ایران و آلمان به عنوان نخستین برنامه کاری این بخش، در اواخر فروردین 93 در آلمان خبر داد.

کرباسیان گفت: یکی از سیاست های دولت بازگرداندن سرمایه ایرانیان خارج کشور به داخل است که این امر با توجه به حمایت های رهبری و ظرفیت های موجود، از چشم انداز مثبتی برخوردار است.

وی با اشاره به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، گفت: اجرای این سیاست با هدف مقاوم سازی اقتصاد و ایجاد رفاه صورت می گیرد.

رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: دولت در شرایطی به سر کار آمد که بسیاری از زیرمجموعه های ایمیدرو که نقش سیاست گذاری و توسعه ای داشتند، در حال واگذاری بودند و انگیزه اصلی آن ها پرداخت دیون بود.

کرباسیان خظاب به مدیران این سازمان، اظهار داشت: سال آینده تمام تلاش خود را برای تامین منابع مالی طرح ها متمرکز می سازیم و در این مسیر مدیران طرح ها هیچ گونه نگرانی نداشته باشند و با قوت به اجرای پروژه ها بپردازند.

وی ادامه داد: ال.سی طرح فولاد شادگان در روزهای آتی باز می شود و دو سه طرح باقی مانده نیز در نوبت گشایش ال سی هستند.

به گفته کرباسیان، اجرای مرحله جدیدی در بخش اکتشاف یکی از برنامه های اولویت دار سال جدید است به طوری که عملیات اکشافی جدید به مناطق جنوب شرقی کشور گسترش می یابد.

رییس هیات عامل ایمیدرو توسعه در کشور را هدف ذاتی و قانونی این سازمان ذکر کرد و گفت: با توجه به توانمندی موجود در بخش های مختلف، ایران باید بتواند یکی از کشورهای عضو گروه 20 شود.

وی از مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی خواست برای اجرای بهتر برنامه های خود با تشکل های مردم نهاد همکاری نزدیک تری داشته باشند و از نظرات مشورتی آن ها استفاده کنند.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت، توجه به فعالیت های پژوهشی را از برنامه های ایمیدرو دانست و اظهار داشت: ایران باید بتواند در بین کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی اکو از نظر پژوهشی نقش محوری داشته باشد و در این میان باید از توانمندی دانشگاه های کشور استفاده بیشتری به عمل آید.