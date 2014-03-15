به گزارش خبرگزاری مهر، جلد دوم كتاب «رساترين دادخواهي و روشنگري» شرح و تفسير معارف بلند خطبه شريف فدکیه است که آيت‌الله مصباح يزدي طي 56 جلسه از سخنراني‌هاي خود در محل دفتر مقام معظم رهبري در شهر مقدس قم بيان کرده‌اند.

جلد دوم اين كتاب در پنج بخش با عناوين: آسيب‌شناسي جامعه اسلامي پس از درگذشت پيامبر (ص)، احتجاج‌هاي فاطمه(س)، سخن فاطمه(س)با گروه انصار، پاسخ ابوبکر به احتجاج فاطمه(س) و اتمام حجت آن حضرت و دفاع فاطمه(س) از ولايت در بستر بيماري سامان يافته است.

سیزدهمین شماره حاشیه منتشر شد

همچنین در خبر دیگری آمده است به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سیزدهمین شماره حاشیه منتشر شد.