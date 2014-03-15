به گزارش خبرگزاری مهر، جلد دوم كتاب «رساترين دادخواهي و روشنگري» شرح و تفسير معارف بلند خطبه شريف فدکیه است که آيتالله مصباح يزدي طي 56 جلسه از سخنرانيهاي خود در محل دفتر مقام معظم رهبري در شهر مقدس قم بيان کردهاند.
جلد دوم اين كتاب در پنج بخش با عناوين: آسيبشناسي جامعه اسلامي پس از درگذشت پيامبر (ص)، احتجاجهاي فاطمه(س)، سخن فاطمه(س)با گروه انصار، پاسخ ابوبکر به احتجاج فاطمه(س) و اتمام حجت آن حضرت و دفاع فاطمه(س) از ولايت در بستر بيماري سامان يافته است.
سیزدهمین شماره حاشیه منتشر شد
همچنین در خبر دیگری آمده است به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سیزدهمین شماره حاشیه منتشر شد.
هیچ گاه از طلبگی، طلبکار نبودم: عنوان تیتر اصلی این شماره است که به گفتگو با آیت الله حسن ممدوحی کرمانشاهی اختصاص دارد.
عناوین پرونده ویژه این شماره: علم تبلیغ؛ کارکردهای علوم انسانی در تبلیغ دین؛ موازین منبر؛ تبلیغ در بستر تئوری های دانش ارتباطات؛ کارکرد علم روان شناسی در تبلیغ؛ درآمدی بر مدیریت کلان تبلیغ حوزه.
پرونده ماه این شماره سبک زندگی طلبه، هستها و بایدها، تغییر سبک زندگی طلبگی با حفظ هویت طلبگی، حوزه، شهری در آسمان، نقش ساختارهای کلان حوزه در شکل گیری سبک زندگی طلبه، سبک انتخاب، سبک زندگی، تقوای ستیز و تقوای پرهیز در سبک زندگی طلبگی، از متن گریزی تا تغییر گروه مرجع و ... است.
طلبه ماه: در متن تراث شیعی نفس می کشیم: گفتگو با طلبه جوانی که در سودای عملیاتی کردن اندیشه توحیدی امام خمینی(ره) است.
عنوان شیرین و امید بخش، آشنایی با مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم
طلاب جوان خود را باور نکردند، مجمعی که باید مجمع همه طلبه ها باشد.
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