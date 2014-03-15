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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۰۱

«معراجی‌ها» در سینما آزادی صدرنشین است/ 130 میلیون فروش

«معراجی‌ها» در سینما آزادی صدرنشین است/ 130 میلیون فروش

فیلم «معراجی‌ها» در طی 22 روز با 130 میلیون در صدر جدول فروش فیلم های سینما آزادی قرار دارد و بعد از آن فیلم «طبقه حساس» با 75 میلیون فروش در رتبه بعدی فیلم های اکران نوروزی است.

رضا سعیدی‌پور مدیر پردیس سینمایی آزادی درباره فروش فیلم‌های این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: فیلم «چ» به کارگردانی حاتمی کیا که از روز سه‌شنبه 20 اسفند اکران شده در طی چهار روز 25 میلیون فروخته است.

وی ادامه داد: فیلم «معراجی ها» آخرین ساخته مسعود ده نمکی در 22 روز 130 میلیون و فیلم های «طبقه حساس» به کارگردانی کمال تبریزی در 9 روز 75 میلیون و «خط ویژه» به کارگردانی مصطفی کیایی در 10 روز 30 میلیون تومان فروش داشته است.

مدیر سینما آزادی خاطرنشان کرد: تمامی این فیلم‌ها در روزهای سه شنبه، پنجشنبه و جمعه سانس فوق العاده داشته‌اند.

به گفته سعیدی پور، با هماهنگی های انجام شده با دفتر پخش فیلم «با دیگران» ساخته ناصر ضمیری از فردا 25 اسفندماه این فیلم نیز به جمع فیلم‌های اکران نوروزی اضافه می‌شود.

 

کد مطلب 2256669

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