طرح تشدید نظارت ویژه عید نوروز در آبادان/ پیش بینی12 مکان برای توزیع میوه عید

یعقوب ایزدپناه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح نظارتی در راستای کنترل قیمت ها و مبارزه با گرانفروشی و کم فروشی انجام می شود و تا پانزدهم فروردین ماه سال 93 ادامه دارد.

وی با تاکید بر حسن انجام و جرای این طرح توسط ناظران و کارشناسان این اداره اظهار کرد: مواردی همچون کم فروشی، گران فروشی، نصب نکردن برچسب قیمت بر روی اجناس، و صادر نکردن فاکتور خرید برای مشتریان به عنوان مواردی از تخلف نام برد که قابلیت پیگیری و برخورد قانونی را دارند.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت آبادان با اشاره به اینکه در ایام نوروز برخی از صنوف از جمله مکانیک و تعویض روغن بیشتر مورد مراجعه مسافران قرار دارند، تصریح کرد: به منظور ارائه خدمات مناسب و مستمر، اتحادیه های مذکور در طول ایام نوروز فعال هستند.

ایزدپناه همچنین با تاکید بر تشدید نظارتها بر توزیع گوشت مورد نیاز مردم گفت: از کمیته نرخ گذاری خواسته ایم تا به منظور جلوگیری از گرانفروشی احتمالی، نرخ قیمتها را به طور روزانه در اختیار ما قرار دهد.



وی خواستار همکاری خوب اصناف با ماموران این اداره شد.

12 مکان برای توزیع میوه عید پیش بینی شد



سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت آبادان از پیش بینی 12 مکان برای توزیع میوه شب عید در سطح شهر از جمله امیری، میدان طیب و ذوالفقاری خبر داد.



یعقوب ایزدپناه گفت: با برنامه ریزیها و تمهیدات اندیشیده شده هیچگونه مشکلی در جهت تامین و توزیع میوه مورد نیاز در ایام عید وجود ندارد.

وی افزود: بر این اساس یک صد تن پرتقال و 65 تن سیب برای توزیع در مکانهای یاد شده تامین و در حال توزیع است.