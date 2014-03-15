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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۳:۵۳

حبیبی:

بارندگی در کرمان ادامه دارد/ مردم از مسیلها دوری کنند

بارندگی در کرمان ادامه دارد/ مردم از مسیلها دوری کنند

کرمان – خبرگزاری مهر: رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی کرمان از تداوم بارندگی در کرمان خبر داد و خواستار دوری مردم از مسیر رودخانه ها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیده حبیبی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهارداشت: بارندگیها از انتهی هفته گذشته در استان کرمان آغاز شده است و در بسیاری از شهرستانها همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه بارندگیهای پراکنده تا روز یکشنبه در کرمان ادامه خواهد یافت گفت: روز دوشنبه هوای کرمان نیمه ابری و همراه با مه رقیق در برخی مناطق خواهد بود.

وی در خصوص وضعیت هوا طی امروز و فردا گفت: هوای کرمان نیمه ابری تا ابری همراه با رگبار باران ،رعد و برق در جنوب احتمال تگرگ در پاره ای نقاط مه رقیق و وزش باد خواهد بود.

حبیبی از مردم خواست به دلیل ناگهانی بودن و رگباری بودن بارشها از مسیر رودخانه ها دوری کنند.

وی ادامه داد: در سال جاری روند بارندگیها مطلوب بوده است و امیدواریم در روزهای ابتدایی سال آینده نیز با توجه به ورود سامانه های بارشی شاهد بارندگی باشیم.

 

کد مطلب 2256674

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