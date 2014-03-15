خواهان گسترش روابط با عربستان هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، "مهدی جمعه"، نخست وزیر تونس امروز در مصاحبه با روزنامه الریاض با بیان اینکه سه شنبه هفته جاری برای دیدار با مقامات عربستانی به ریاض می رود، اعلام کرد: این سفر در راستای تمایل تونس برای استحکام روابط و همکاری ها میان دو کشور دوست و برادر عربستان و تونس انجام می شود.

وی افزود: تونس در تلاش است از تمام امکانات و سازوکارهای موجود برای ارتقای روابط دوجانبه و گسترش همکاریها در تمام سطوح استفاده کند.

نخست وزیر تونس ضمن اذعان به پایبندی تونس بر گسترش همکاریهای اقتصادی با ریاض تاکید کرد: عربستان از بزرگترین سرمایه گذاران عربی در زمینه های گردشگری،صنعت و کشاورزی و املاک در تونس محسوب می شود.

وی همچنین از فعالان اقتصادی دو کشور خواست تا از فرصتهای پیش رو در زمینه سرمایه گذاری و تجارت استاده کنند.