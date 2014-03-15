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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۴۰

نخست وزیر تونس:

خواهان گسترش روابط با عربستان هستیم

خواهان گسترش روابط با عربستان هستیم

نخست وزیر تونس ضمن تاکید بر تمایل کشورش برای گسترش روابط با عربستان از سفر خود به ریاض در هفته جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "مهدی جمعه"، نخست وزیر تونس امروز در مصاحبه با روزنامه الریاض با بیان اینکه سه شنبه هفته جاری برای دیدار با مقامات عربستانی به ریاض می رود، اعلام کرد: این سفر در راستای تمایل تونس برای استحکام روابط و همکاری ها میان دو کشور دوست و برادر عربستان و تونس انجام می شود.

وی افزود: تونس در تلاش است از تمام امکانات و سازوکارهای موجود برای ارتقای روابط دوجانبه و گسترش همکاریها در تمام سطوح استفاده کند.

نخست وزیر تونس ضمن اذعان به پایبندی تونس بر گسترش همکاریهای اقتصادی با ریاض تاکید کرد: عربستان از بزرگترین سرمایه گذاران عربی در زمینه های گردشگری،صنعت و کشاورزی و املاک در تونس محسوب می شود.

وی همچنین از فعالان اقتصادی دو کشور خواست تا از فرصتهای پیش رو در زمینه سرمایه گذاری و تجارت استاده کنند.

کد مطلب 2256679

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