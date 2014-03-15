هنرمندان و رسانه های کرمان در زمینه آموزش جامعه فعال شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید خالقی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: حمل و نگهداری سلاح سرد امروزه یکی از معضلات موجود جامعه به شمار می رود. اکثر کسانی که با سلاح سرد مرتکب قتل می شوند از چاقو به عنوان یک تکیه گاه یاد می کنند و آن را به عنوان وسیله ای در جهت تامین امنیت خود می دانند.

وي تأکيد کرد: اگر ناهنجاري ها را بتوان در سنين پايين شناسايي و رفع کرد، ديگر کسي دست به ارتکاب جرم نخواهد زد و نيازي به پيش بيني مجازات نيست.

این مقام قضایی در ادامه تصریح کرد: مستند یک لحظه غفلت با سبکی جدید و بر اساس واقعیات یک پرونده در راستای کاهش بزه کاری و نزاع و درگیری در بین نوجوانان توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان تولید شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خاطرنشان کرد: حرکت بر ‏اساس برنامه ریزی درست می‌تواند در پیشگیری از جرایم و دعاوی نقش بسیار اثربخشی داشته باشد.‏

خالقی در پایان گفت: امید است با آسیب‌شناسی برخی از جرایم و بالا بردن سطح آگاهی جوانان و خانواده‌ها با برنامه‌ریزی‌های اصولی و با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود فرهنگی - اجتماعی بتوان پیشگیری از جرم را به عنوان یک اندیشه در اولویت قرار داد تا شرایطی فراهم شود که همه شهروندان نیز پیش از انجام هر اقدامی با رویکرد تخصصی تدابیر پیشگیرانه را در دستور کار خویش قرار دهند به طوری که در جامعه شاهد کنترل جرم و مهار آسیب‌های اجتماعی باشیم.