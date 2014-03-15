پرداختن به ورزش یکی از اولویتهای شورای شهر آبادان است

حمید حنظل عیدانی در گفتگو با خبرنگارمهر افزود: با توجه به صنعتی شدن شکل زندگی ها و كم تحركی افراد، پرداختن به موضوع سلامت جامعه از اهميت خاصی برخوردار است.

وی اظهار کرد: از آنجاییکه ورزش مهمترین عامل تامین سلامت جامعه به شمار می رود لذا لزوم توجه جدی به این مهم باید در اولویت کاری مسئولان ذیربط قرار گیرد.

عضو شورای اسلامی شهر آبادان با اشاره به سابقه ورزشی شهر آبادان تصریح کرد: از ديرباز بسياری از قهرمانان كشورمان از میان فرزندان همین خطه (آبادان) و در دامان اين شهر پرورش يافته‌اند كه از جمله آنها می توان به نامدارانی همچون مرحوم پرويز دهداری، منوچهر ساليا، شالو غفاری، اسماعيل عباسی، عبدالواحد بزمه و تنی چند از پیشکسوتان ديگر اشاره کرد که در تاریخ ورزش كشورمان خوش درخشیدند و نامشان ماندگار شد.

عیدانی با تاکید بر اینکه در زمان حاضر پرداختن به امر ورزش يكی از اولويت‌های كاری شورای اسلامی شهر آبادان است یادآور شد: پرداختن به ورزشهای همگانی و تخصصی دو رویکرد مورد توجه شورای اسلامی شهر است.

وی با تاکید بر لزوم توجه به ورزش بانوان گفت: در زمینه ورزش بانوان باید توجه و اقدامات جدی صورت گیرد تا این قشر از جامعه نیز بتوانند از امکانات مناسب و در خور شانی که از آن بی بهره اند ، برخوردار شوند.

عضو شورای اسلامی شهر آبادان با اشاره به جمعیت بالای بانوان آبادانی افزود: در زمان حاضر بانوان از داشتن سالن ها و زمین های ورزشی مناسب و کافی بی بهره اند که باید برای رفع آن چاره اندیشی و کارهای عملیاتی انجام داد.

وی از احداث مجموعه ورزشی بانوان در جنب سینما نفت و سالن‌ چند منظوره شهدای شهرداری واقع در بلوار هسته ای به عنوان بخشی از فعالیتهای شهرداری در جهت تامین فضاهای ورزشی مورد نیاز بانوان آبادانی نام برد و اظهار کرد: به زودی عملیات اجرایی احداث پارک بانوان واقع در بلوار ساحلی جنب بازار ماهی فروشان آغاز می شود.



عیدانی با اشاره به فعالیت بسیاری از بانوان آبادانی در زمينه توسعه و گسترش ورزش ابراز امیدواری کرد تا برنامه ریزی شورای اسلامی شهر و اقدامات عملی شهرداری بتواند ورزش بانوان را به مرحله جديدی از موفقيت‌های خود سوق دهد.