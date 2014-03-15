مطبوعات کودک از اغراق دور باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قاسمی ظهر شنبه در نشست دبیرخانه جشنواره ملی مطبوعات و خبرگزاریهای کودک و نوجوان در مازندران با یادآوری اینکه مطبوعات باید منعکس کننده دغدغه ها و سادگی زمان کودکی باشند، اظهار داشت: دوره کودکی مانند احداث ساختمانی است که پی محکمی داشته باشد.

وی ا با اشاره به اینک جشنواره ملی مطبوعات سهم بسزایی در افزایش اطلاعات و آگاهی جامعه نسبت به استعدادها و توانایی های کودک و نوجوان دارد، گفت: ضرورت تدوام چنین جشنوارهایی احساس می شود و این جشنواره فرصتی است تا توانایی های استان مورد آزمون قرار گیرد.



امام جمعه موقت ساری افزود:مسولان نباید با تکیه براین اصل که مسئولیت برگزاری جشنواره تنها برعهده اداره کل کانون پرورش فکری استان است ،حمایت های خود را دریغ کنند ،بلکه همه ما باید خود را مسول دانسته وهمکاری داشته باشیم.



وی ادامه داد:برگزاری این جشنواره فرصت مناسبی است تا توانایی مازندران مورد آزمون قرارگیردوبی شک مازندران دراین آزمون سربلند بیرون خواهد آمد،چون مسوولین برگزارکننده افرادی متعهد ،متخصص وبا تجربه هستند.



امام جمعه مرکزاستان مازندران با بیان اینکه زمان برگزاری جشنواره ملی مطبوعات،خبرگزاریها ورسانه های مجازی کودک ونوجوان هم زمان با فصل بهار طبیعت درمازندران است گفت:طبیعتا مهمانان حاضر در جشنواره از جاذبه های استان دیدار خواهندکرد .



وی ادامه داد:برگزاری جشنواره ملی مطبوعات ،خبرگزاریها ورسانه های مجازی کودک ونوجوان با توجه به اینکه بیان کننده توانایی ها و،مسایل ومشکلات دوران کودکی است ،می تواند گامی مثبت درراه شناخت جامعه نسبت به دوران کودکی باشد.



امام جمعه موقت ساری پیشنهاد کرد کتابی از آثار برگزیدگان جشنواره تهیه شود ودراختیارمدیران واقشارمختلف جامعه قرارگیرد تا افراد با مطالعه آن شناخت لازم را از ویژگیهای دوران کودکی بدست آورند.

