آمادگي آستان قدس براي پذيرايي از 15 ميليون زائر در نوروز 93

به گزارش خبرنگار مهر، محمود ممتاز عصر شنبه در نشست خبري كه در حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار شد با اشاره به آمادگي آستان قدس رضوي براي پذيرايي از زائران نوروزي اظهار كرد:طبق پيش بيني هايي كه از تجربيات سال‌هاي گذشته به دست آمده در نوروز سال 93 حدود 15 ميليون تشرف به حرم مطهر امام هشتم(ع) صورت خواهد پذيرفت و آستان قدس رضوي براي پذيرايي از زائران آمادگي دارد.

وي همچنين با اشاره به لحظه تحويل سال بيان كرد: طبق پيش‌بيني‌ها در لحظه سال تحويل حدود دو ميليون زائر و مجاور در حرم مطهر رضوي و خيابان‌هاي منتهي به حرم امام رضا(ع) حضور خواهند داشت.

ممتاز همچنين به برگزاري چندين برنامه متوالي در حرم مطهر امام هشتم(ع) اشاره و عنوان كرد: نيروهاي آستان قدس رضوي كه از حدود دو ماه قبل در حال آماده سازي فضايي مناسب و در خور شان ميهمانان علي ابن موسي الرضا(ع) هستند از روز قبل از سال تحويل نيز به صورت ويژه و براي برنامه هاي متعددي از جمله برنامه هاي سال تحويل، دعاي كميل،دعاي ندبه، سخنراني مقام معظم رهبري در يكم فروردين ماه 93 و همچنين مراسم نماز جمعه آماده هستند.

وي افزود: آستان قدس رضوي با حدود 900 هزار نفر ساعت و 30 هزار نفر پرسنل، خدمه و خدمتگزاران اماكن متبركه در 250 هزار متر مربع صحن و 60 هزار متر مربع رواق و يك ميليون متر مربع زير بنا آماده پذيرايي از زائران نوروزي است.

معاون اماكن متبركه آستان قدس رضوي همچنين ضمن بيان چند توصيه به زائران امام رضا(ع) گفت: اعلام موارد مشكوك احتمالي به مسئولان مربوط در آستان قدس، تشرف با وسايل نقليه عمومي به سمت حرم مطهر، نشستن در مكان‌هاي مفروش و بازگذاشتن مسيرهاي تردد در حرم رضوي آستان قدس را در ارائه هر چه بهتر خدمات ياري كنند.