اختصاص اعتبارات لازم به پروژه های عمرانی اداره کل اوقاف زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، عصفوری، بر لزوم تخصیص اعتبارات لازم برای تکمیل پروژه های نیمه تمام بقاع شاخص اداره کل اوقاف و امورخیریه تاکید کردوافزود: با جدیت بر این امر مهم توجه خواهد شد.

وی وعده داد تا اعتبارات لازم برای اتمام پروژه های بازسازی امامزادگان را از محل اعتبارات عمرانی استانداری تخصیص دهد.

مدیر کل اوقاف استان زنجان، بر لزوم تعامل و همکاری معاونت برنامه ریزی استانداری در اجرای پروژه های عمرانی اداره کل اوقاف و امورخیریه تاکید کرد.

حجت الاسلام باقری اظهار امیدواری کرد با تخصیص اعتبارات لازم به پروژه های نیمه تمام این اداره کل ، گامی بلند در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی برداشته شود.

برگزاری مراسم تحویل سال در تکیه حسینی ارمغانخانه زنجان

روال سالهای قبل مراسم تحویل سال 1393پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در تکیه حسینی اعظم ارمغانخانه برگزار می شود .

تکیه حسینی اعظم ارمغانخانه بیش از 400 سال قدمت دارد و اجرای مراسم تعزیه در این محل در میراث معنوی کشور به ثبت ملی رسیده است .

یکی از شاخصه های مهم ارمغانخانه این است که در طول ایام عزاداری و برگزاری مراسم محرم همه روزه در اکثر منازل ولیمه و نذری جهت مهمانان مهیا است.

ضمناً تکیه حسینیه اعظم ارمغانخانه یکی از محلهایی است که بیشترین ذبح قربانی در آن صورت می گیرد.