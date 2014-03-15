ایجاد هر تخت دیالیز 270 میلیون تومان هزینه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد حاجی آقاجانی در حاشیه مراسم افتتاح 151 تخت دیالیز در 25 دانشگاه علوم پزشکی کشور، گفت: از 9 سال پیش روز 22 اسفند به عنوان روز جهانی نارسایی کلیه نامگذاری شده که شعار امسال "سالمندی و کلیه" اعلام شده است.

وی افزود: پیرتر شدن جوامع موجب شیوع این بیماری در جهان و کشور شده و سالانه 8 درصد مردم به نارسایی کلیه مبتلا می شوند.

معاون وزیر بهداشت گفت: در سال 78 بالغ بر 16 درصد علت نارسایی کلیه دیابت بود ولی هم اکنون 50 درصد علت این بیماری دیابت است.

حاجی آقاجانی با اشاره به اینکه ایران در منطقه ای از جهان است که بیشترین آمار ابتلا به دیابت را داراست، گفت: 22 درصد علت نارسایی کلیه نیز پرفشاری خون است.

وی افزود: اصلاح الگوی مصرف، اصلاح الگوی تغذیه، تحرک و اصلاح روشهای زندگی بهترین روشهای پیشگیری از ابتلا به نارسایی کلیه است.

حاجی آقاجانی نسبت بیمار به تخت دیالیز در کشور را 5.1 دانست و گفت: استاندارد جهانی نسبت تخت به بیمار نارسایی کلیه 4 است و ضرورت دارد دستگاههای جدید دیالیز به بهره برداری برسد.

وی بهره گیری از توان خیرین و موسسات مردم نهاد برای تقویت این بخش را متذکر شد و اظهار داشت: برای ایجاد هر تخت باید 270 میلیون تومان هزینه کنیم که خلق منابع جدید در این زمینه ضروری است.

حاجی آقاجانی با اشاره به اینکه 55 درصد امکانات پیوند کلیه در تهران متمرکز است، بر ضرورت دسترسی مردم کشور به پیوند تاکید کرد.

معاون درمان وزارت بهداشت لزوم فرهنگسازی برای اهدای عضو را خاطرنشان کرد و گفت: اهدای عضو از 30 درصد از مرگ مغزی ها در کشور، نیاز بیماران نیازمند به پیوند را مرتفع می کند.

وی در پایان از فعالیت 4300 دستگاه دیالیز در 453 بخش بیمارستانی خبر داد.