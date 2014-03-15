جدیت دستگاه قضا برای برخورد با متخلفان اراضی ملی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی اصغر ترابی بعد از ظهر شنبه در جمع مدیر و پرسنل یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان در محل دادگستری این شهرستان به نقش و جایگاه یگان حفاظت در حفظ منابع طبیعی اشاره کرد و اظهار داشت: اجرای قانون باید در سرلوحه کار همه باشد و با متخلفان نیز با جدیت برخورد شود.

وی با اشاره به نقش و جایگاه منابع طبیعی در جامعه اضافه کرد: این منابع خدادادی می تواند با همکاری محیط زیست، نیروی انتظامی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای حفظ عرصه های منابع طبیعی موفق تر عمل کنند.

رئیس شورای قضایی شهرستان دامغان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بعنوان یکی از بازوان اصلی دستگاه قضایی یاد کرد و افزود: دستگاه قضایی از حامیان اصلی منابع طبیعی و آبخیزداری در برخورد و مقابله با متخلفان در اراضی ملی است.

وی با تاکید بر اینکه مردم حافظان اصلی منابع طبیعی هستند تصریح کرد: مردم و معتمدین روستاها باید در کشف قاچاق چوب و تعرض عدوانی با منابع طبیعی و دستگاه قضایی همکاری بیشتر و مستمر داشته باشند.

ترابی از منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان خواست در اجرای بهتر و سریعتر احکام صادره با دادگستری همکاری بیشتر داشته باشد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان نیز در این نشست ضمن ارائه عملکرد و گزارش یکساله این اداره اظهار داشت: تاکنون 50 پرونده از تخلفات در عرصه های منابع طبیعی از سوی متخلفان به دادگستری شهرستان گزارش شده است.

احمد علی بهاور افزود: تاکنون برای 34 فقره از این تعداد پرونده ارسالی به نفع منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان صادر شده است.

وی در خاتمه با بیان اینکه حفظ و نگهداری مراتع و جنگل ها از وظایف اصلی منابع طبیعی است گفت: پیشگیری از تصرف عدوانی منابع طبیعی و قاچاق چوب از سوی یگان حفاظت از دیگر وظایف این اداره است.