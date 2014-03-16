اقتصاد مقاومتی باید به شکل عملی در کشور اجرا شود

آیت الله علی اکبر مسعودی خمینی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، پیرامون سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی بیان داشت: سخنان رهبر معظم انقلاب در جمع مسئولان نظام بسیار جامع و کامل بود و ایشان همه راهکارها را در این زمینه به خوبی مطرح کردند.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی برای همه دستگاه‌های کشور باید زیربنا باشد، گفت: اقتصاد مقاومتی تنها یک حرف نیست بلکه همه باید در این زمینه وارد عمل شوند.

استاد حوزه علمیه قم تأکید کرد: کوچکترین افرادی که در کشور حضور دارند تا بزرگترین افرادی که دارای سمت و منصب هستند باید به اقتصاد مقاومتی و بومی سازی در کشور توجه داشته باشند.

وی ادامه داد: اقتصاد مقامتی و توجه به آن در تمامی امور، موجب می‌شود تا ما در مقابل یورش دشمنان مقاوم باشیم و تولید داخل می‌تواند وابستگی‌های ما را کاهش دهد.

آیت الله مسعودی خمینی ادامه داد: البته در مورد تولیدات داخلی یک دغدغه وجود دارد و آن این است که در این زمینه باید به کیفیت محصولات داخلی توجه کرد و سازندگان این نکته مهم را در ساخت محصولات رعایت کنند.

وی با مثالی در این زمینه گفت: به عنوان مثال ما در زمینه صنعت خوب هستیم پس در ساخت خودرو باید به دنبال ساخت خودرو هایی باشیم که مانند ساخت دیگران از کیفیت بالایی برخوردار باشد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه ضمن تاکید مجدد به نگاه عملی به فرمایشات مقام معظم رهبری، گفت: باید بین همه مسئولان و نهادها همدلی و همفکری شکل گیرد تا اقتصاد مقاومتی به شکل عملی در کشور اجرا شود.