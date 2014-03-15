اجرای طرح امداد نوروزي برای مشتریان کیا

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح امداد نوروزي اطلس خودرو از تاريخ 28 اسفند الي 15 فروردین ماه با هدف کاهش زمان امدادرساني و اطمينان خاطر مشتريان کيا با استقرار خودروهاي امداد شركت اطلس خودرو در جاده هاي پرتردد كشور برگزار مي شود.

امدادگران مستقر در ايستگاه هاي امداد آماده ارائه خدمات امدادسيار و ارائه مشاوره فني به مشتريان كيا خواهند بود و تلفن‌های امداد از 28 اسفند الي15فروردین آماده پاسخ گويي است.

عامليت هاي مجاز اطلس خودرو در سراسر کشور نيز به صورت شيفت كاري آماده ارائه خدمات به مشتريان هستند.

اطلاعات مربوط به ساعات کاری عامليت هاي شيفت، آخرين وضعيت ايستگاه هاي امدادي و شماره تلفن شبانه روزي مركز در سایت این شرکت منعکس به آدرس www.atlaskhodro.com تلفن شبانه روزي مركز امداد به شماره 44503766 – 021 اعلام شده است.