اتمام پروژه هاي کردستان نیازمند هفت هزار میلیارد تومان اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان كردستان اظهار داشت: در حال حاضر هزار و 500 طرح نیمه تمام در کردستان وجود دارد که با توجه به نیاز استان باید هر چه سریعتر اين طرح هاي تكميل و به بهره برداري برسند.

وی با اشاره به این مطلب که باید اولویت اصلي براي تخصيص اعتبار پروژه های بالاي 80 درصد پیشرفت باشد، افزود: توجه به نیاز مردم نیز یکی دیگر از اولویت های دولت برای تکمیل پروژه های نیمه کاره در استان كردستان است.

استاندار کردستان بیان کرد: طبق بودجه سال 93 محدودیت های اعتباری وجود دارد و مدیران استانی باید با درایت و مهارت مدیریتی در راستای توسعه و آبادانی استان زمینه را برای جذب اعتبارات هر چه بیشتر در استان فراهم کنند.

زاهدی در بخش ديگري از سخنان خود در اين جلسه یادآور شد: مدیران باید در سال آینده دو مقوله اقتصاد مقاومتی و هدفمندی یارانه ها را که جزو برنامه ها و سیاست های راهبردی دولت است، مد نظر داشته باشند.

وی با اشاره به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب است، ادامه داد: از مدیران دستگاه های اجرایی انتظار مي رود كه راهکارهای عملی را در ارتباط با اجرای این طرح تا پایان فروردین به استانداری اعلام کنند.

استاندار کردستان با بیان این مطلب که سال آینده بودجه در ابتدای سال به دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود، گفت: انتظار می رود مدیران دستگاه هایی اجرایی با توانمندی و برنامه ریزی ویژه از این اعتبارات در راستای توسعه و آبادانی استان كردستان استفاده کنند.

زاهدی اظهار داشت: در سال 93 تدوین برنامه ششم توسعه با دو رویکرد اقتصاد مقاومتی و توازن منطقه ای است و از مدیران دستگاه های اجرایی استان انتظار می رود نسبت به تدوین برنامه های خود منطبق با این دو رویکرد تلاش کنند.

در ابتداي اين جلسه معاون برنامه ريزي استاندار كردستان نيز گزارشي از وضعيت اعتبارات و جذب آنها در سال جاري ارائه كرد و خواستار تلاش مديران براي هزينه به موقع اعتبارات در اين استان شد.