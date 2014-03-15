طرح حفاظت ویژه از میهمانان نوروزی در کرمانشاه اجرا می شود

مدیرکل سیاسی و انتظامی استانداری کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور میهمانان نوروزی فرصتی برای آشنایی هرچه بیشتر با کرمانشاه و جاذبه های عظیم تاریخی، فرهنگی، گردشگری و طبیعی این استان را فراهم می کند که با توجه به بسترهای مناسبی که توسط ارگان های مرتبط با صنعت گردشگری و نیروی انتظامی و سایر نهادها فراهم شده انتظار افزایش جذب بیشتر توریست و گردشگر را نسبت به مدت مشابه سال گذشته از سراسر کشور را داریم.

شهریاری حیدری گفت: امروز جذب توریست یک ضرورت برای استان ما محسوب می شود و مردم استان ما از دیر باز با فرهنگ میهمان نوازی شناخته شده اند، لذا در این راستا از مردم عزیز می خواهیم برای حفظ نظم و آرامش و پذیرایی هرچه با شکوه تر با نیروی انتظامی و سایر نهادها مرتبط در این زمینه صمیمانه همکاری داشته باشند.

وی در ادامه از تمامی مسئولان اداراتی که امکاناتی نظیر مکان های اسکان و امکانات خدماتی تفریحی را در اختیار مسافران و گردشگران نوروزی قرار می دهند خواست که با تمام توان به صحنه بیایند تا انشاالله امسال خاص تر و ویژه تر، پذیرای وجود گرم میهمانان نوروزی باشیم.

مدیرکل سیاسی و انتظامی استانداری کرمانشاه در پایان بیان داشت: ما هرساله و به ویژه در چند سال گذشته از سراسر کشور گردشگر و مهمان داشته ایم و امسال هم با تدابیر اندیشیده شده، و همچنین تسهیلات و اقدامات خوبی که توسط همه ارگان های مرتبط انجام شده است، امیدواریم افراد بیشتری را نسبت به سال های گذشته جذب کنیم و فرهنگ کهن و دیرین کرمانشاه را بیش از پیش به مردم سراسر کشور بشناسانیم.