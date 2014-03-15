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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۳۱

حیدری در گفتگو با مهر:

طرح حفاظت ویژه از میهمانان نوروزی در کرمانشاه اجرا می شود

طرح حفاظت ویژه از میهمانان نوروزی در کرمانشاه اجرا می شود

کرمانشاه ـ خبرگزاری مهر: مدیرکل سیاسی و انتظامی استاندار کرمانشاه گفت: طرح جامع حفاظت و حراست از میهمانان نوروزی امسال به صورت ویژه در نقاط مشخص شده اسکان، از اواخر اسفند ماه تا بیستم فروردین ماه سال 93 توسط نیروی انتظامی استان اجرا می شود.

مدیرکل سیاسی و انتظامی استانداری کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور میهمانان نوروزی فرصتی برای آشنایی هرچه بیشتر با کرمانشاه و جاذبه های عظیم تاریخی، فرهنگی، گردشگری و طبیعی این استان را فراهم می کند که با توجه به بسترهای مناسبی که توسط ارگان های مرتبط با صنعت گردشگری و نیروی انتظامی و سایر نهادها فراهم شده انتظار افزایش جذب بیشتر توریست و گردشگر را نسبت به مدت مشابه سال گذشته از سراسر کشور را داریم.

شهریاری حیدری گفت: امروز جذب توریست یک ضرورت برای استان ما محسوب می شود و مردم استان ما از دیر باز با فرهنگ میهمان نوازی شناخته شده اند، لذا در این راستا از مردم عزیز می خواهیم برای حفظ نظم و آرامش و پذیرایی هرچه با شکوه تر با نیروی انتظامی و سایر نهادها مرتبط در این زمینه صمیمانه همکاری داشته باشند.

وی در ادامه از تمامی مسئولان اداراتی که امکاناتی نظیر مکان های اسکان و امکانات خدماتی تفریحی را در اختیار مسافران و گردشگران نوروزی قرار می دهند خواست که با تمام توان به صحنه بیایند تا انشاالله امسال خاص تر و ویژه تر، پذیرای وجود گرم میهمانان نوروزی باشیم.

مدیرکل سیاسی و انتظامی استانداری کرمانشاه در پایان بیان داشت: ما هرساله و به ویژه در چند سال گذشته از سراسر کشور گردشگر و مهمان داشته ایم و امسال هم با تدابیر اندیشیده شده،  و همچنین تسهیلات و اقدامات خوبی که توسط همه ارگان های مرتبط انجام شده است، امیدواریم افراد بیشتری را نسبت به سال های گذشته جذب کنیم و فرهنگ کهن و دیرین کرمانشاه را بیش از پیش به مردم سراسر کشور بشناسانیم.

کد مطلب 2256714

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