افزایش 26 درصدی صادرات غیر نفتی استان کرمانشاه/ تزریق 2.8 میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش به واحد های صنعتی استان

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر شاهمرادی پیش از ظهر شنبه در مراسم تودیع خود، از ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه که همزمان با جلسه کارگروه توسعه اقتصادی استان در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: طی سالهای اخیر، بخش صنعت با چالش هایی رو به رو بوده است که ما در مدتی که در این سازمان حضور داشتیم سعی کردیم این چالش ها را کم کنیم.

وی افزود: ما با تزریق سرمایه در گردش سعی کردیم تا از رکود واحدها جلوگیری کنیم و اگر واحدی، در هر جای استان امکان دریافت این سرمایه را داشت ما بدون استثنا آن را در اختیارش قرار می دادیم.

شاهمرادی با بیان اینکه هر ماه یک جلسه برای برسی مشکلات واحدهای صنعتی برگزار می کردیم، گفت: در طول این مدت بالغ بر 25 جلسه با عنوان ستاد رفع مشکلات واحدهای صنعتی تشکیل و 150 مصوبه داشتیم که همه اجرایی شدند.

وی با اشاره به اینکه در 17 ماهه اخیر، 2/8 میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش به واحد های صنعتی استان تزریق شد، افزود: در این مدت بالغ بر 2 هزار بازدید توسط کارشناسان سازمان از این واحدها انجام شد و حل مشکلات آنها در دستور کار قرار گرفت.

رئیس پیشین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه همچنین ابطال کردن پرونده هایی که وجود خارجی نداشته و نیز ابطال کردن 80 واحد صنعتی که دارای چنین وضعیتی بودند را از دیگر اقدامات این سازمان در زمان ریاست خود عنوان کرد.

شاهمرادی یادآور شد: در 17 ماهه اخیر با 3 استاندار مختلف کار کردم، اما تمام تلاش من این بود که برنامه سازمان را با نگاهی علمی و با پشتوانه طراحی کنیم که اگر این برنامه عملی شود زمینه اشتغال بالغ بر 49 هزار نفر را در مدت 4 سال فراهم می کند.

وی همچنین خاطر نشان کرد: ما ایجاد شعبه چهارم پتروشیمی را در کرمانشاه مطرح کردیم که در نهایت مورد تائید قرار گرفته و در صورت عملیاتی شدن، می تواند کرمانشاه را به یک قطب تولید واحدهای پتروشیمی کشور تبدیل کند.

شاهمرادی در ادامه افزود: در سال گذشته بالغ بر 30 هزار تن کالا در استان توزیع شده که حجم وسیعی از کالا را شامل می شود و همچنین در طول مدت 17 ماه بالغ بر 56 نمایشگاه را برگزار کردیم.

رئیس پیشین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در پایان گفت: در 11 ماهه سال جاری بالغ بر 2 میلیارد و 837 میلیون دلار صادرات غیر نفتی داشتیم که نسبت به سال گذشته 26 درصد افزایش نشان می دهد.