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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۰۴

علی معلم خبر داد:

پس از 2 سال انتظار با ساخت «کوروش کبیر» موافقت شد

پس از 2 سال انتظار با ساخت «کوروش کبیر» موافقت شد

پس از دو سال و نیم انتظار، با ساخت پروژه ملی سینمایی «کوروش کبیر» به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی و تهیه‌کنندگی علی معلم موافقت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی معلّم تهیه‌کننده پروژه «کوروش کبیر» ضمن اعلام این خبر افزود: با اعطای مجوز موافقت اصولی توسط شورای پروانه ساخت سازمان سینمایی در آخرین روزهای سال 92، سرانجام این پروژه در سال 93 وارد فاز جذب سرمایه‌گذاری پیش‌تولید خواهد شد.

وی افزود: فیلمنامه «کوروش کبیر» کامل با استناد به منابع تاریخی و مشاوره با مورخان، توسط مسعود جعفری جوزانی نگاشته و در مراجع ذیصلاح ثبت شده است. این فیلم به دوران تولد کوروش تا رسیدن به امپراتوری و سرانجام مرگ او می‌پردازد.

این منتقد سینما بیان کرد: امیدوارم با یاری همه مردم، سرمایه‌گذاران و نهادهای خصوصی و دولتی و همچنین سازمان‌های سینمایی و هنرمندانی که برای حضور در این پروژه اعلام آمادگی کرده‌اند، بتوانیم در زمانه‌ای که بیشترین هجوم به سرزمین ایران از طریق ساخت فیلم‌های جعلی پیرامون ملت بزرگ ایران و پیشینه تاریخی و معاصر آن صورت می‌گیرد، گامی در جهت معرفی ساختار تمدن و قهرمانان تاریخی کشورمان برداریم.

«کوروش کبیر» توسط مسعود جعفری جوزانی کارگردانی خواهد شد.

کد مطلب 2256717

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