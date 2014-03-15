پس از 2 سال انتظار با ساخت «کوروش کبیر» موافقت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی معلّم تهیه‌کننده پروژه «کوروش کبیر» ضمن اعلام این خبر افزود: با اعطای مجوز موافقت اصولی توسط شورای پروانه ساخت سازمان سینمایی در آخرین روزهای سال 92، سرانجام این پروژه در سال 93 وارد فاز جذب سرمایه‌گذاری پیش‌تولید خواهد شد.

وی افزود: فیلمنامه «کوروش کبیر» کامل با استناد به منابع تاریخی و مشاوره با مورخان، توسط مسعود جعفری جوزانی نگاشته و در مراجع ذیصلاح ثبت شده است. این فیلم به دوران تولد کوروش تا رسیدن به امپراتوری و سرانجام مرگ او می‌پردازد.

این منتقد سینما بیان کرد: امیدوارم با یاری همه مردم، سرمایه‌گذاران و نهادهای خصوصی و دولتی و همچنین سازمان‌های سینمایی و هنرمندانی که برای حضور در این پروژه اعلام آمادگی کرده‌اند، بتوانیم در زمانه‌ای که بیشترین هجوم به سرزمین ایران از طریق ساخت فیلم‌های جعلی پیرامون ملت بزرگ ایران و پیشینه تاریخی و معاصر آن صورت می‌گیرد، گامی در جهت معرفی ساختار تمدن و قهرمانان تاریخی کشورمان برداریم.

«کوروش کبیر» توسط مسعود جعفری جوزانی کارگردانی خواهد شد.