پيشرفت با مديريت اصولي و برنامه ريزي امكان پذير است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرزایی‌اصل ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان سنندج اظهار داشت: فراهم ساختن زیر ساخت ها در راستای توسعه استان باید یکی از اولویت های کاری مسئولان در تمامي شهرستان ها به ويژه سنندج باشد.

وی با اشاره به این مطلب که تعامل، درک متقابل و همکاری متناسب می تواند در پیشبرد اهداف سازمانی نقش بسزایی داشته باشد، افزود: مدیران باید با اخوت و برادری در راستای ارتقاء جایگاه استان گام بردارند.

فرماندار شهرستان سنندج بیان کرد: باید مدیریت اسلامی و فضای اسلامی و دوستی در دستگاه های اجرای حاکم شود تا موفقیت روزمره کسب شود.

میرزایی اصل یادآور شد: وجود دشمنی و کینه و کدورت در روابط انسانی و کاری سمی مهلک است و انسان را از پیشرفت باز می ‌دارد و به همين دليل بايد تعامل و همكاري را در اولويت قرار داد.

وی ادامه داد: انتظار می رود مدیران با برنامه ریزی و تعامل هر چه بهتر در سال آینده هم در جذب اعتبارات و هم در پیشبرد اهداف دولت گام های اساسی را بردارند.

فرماندار شهرستان سننج به اقدامات صورت گرفته در اين شهرستان اشاره كرد و گفت: خوشبختانه در سايه همكاري و تعامل مردم اقدامات خوبي در سنندج صورت گرفته است ولي بايد در راستاي ارتقاء هر چه بهتر وضعيت اين شهرستان همچنان تلاش كرد.

وي بر استقبال از مسافران نوروزي در شهرستان سنندج تاكيد كرد و افزود: استفاده از تمامي ظرفيت هاي در اختيار در راستاي خدمت رساني به مسافران نوروزي از اهميت ويژه اي برخوردار است و بايد در اين زمينه اقدامات خوبي اجرايي شود.

ميرزایي اصل در پايان عنوان كرد: مسافران نوروزي حامل پيام دوستي مردم كردستان به ساير مناطق كشور هستند و استقبال مناسب از آنها يك نياز لازم و ضروري به شمار مي رود.