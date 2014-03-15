دولت دهم لشگری ناآشنا را به سینما آورد/ خطر تشکیل سازمان سینمایی در سایه

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد توحیدی رئیس هیأت مدیره خانه سینما در نشست روز 24 اسفندماه که در خانه سینما برگزار شد، با اشاره به این مطلب که ترجیح می دادیم دوستان جدیدی در این نشست حضور داشتند، گفت: متاسفانه این روزها به جای پرداختن به مسائل اصلی خانه سینما که ماموریت اصلی هیأت مدیره است، ما مجبور هستیم تا بنشینیم و مسائل روزمره خانه سینما را بررسی و تعریف کنیم.

70 درصد از فعالان سینما عضو صنوف سینمایی نیستند

وی ادامه داد: هیأت مدیره خانه سینما ماموریت صنفی دارد، در واقع فعالان یک حرفه در یک صنف دور هم جمع می شوند تا برای اهداف مشترک در کنار هم تلاش کنند. بعد از آغاز فعالیت خانه سینما، اصناف نیز فعالیت گذشته خود را از سر گرفتند. یکی از فعالیت هایی که برخی از صنوف انجام می دادند، ارائه آماری مبنی بر اینکه طی یک سال گذشته و با توجه به فیلم هایی که در جشنواره فیلم فجر شرکت داشته اند، چند درصد از صنوف خانه سینما در بخش تولید فیلم فعالیت کرده اند. براساس آمار بدست آمده از 120 فیلمی که در جشنواره فیلم فجر حضور داشتند، در برخی از حرفه ها 70 درصد از نیروهای حاضر در فیلم ها از اهالی خانه سینما نبوده اند.

وی بیان کرد: به جای اینکه ما این روزها به دنبال تامین امنیت شغلی برای اصناف خانه سینما باشیم مشغول کارهای روزمره شده ایم. این در حالی است که چرخه امنیت شغلی در خانه سینما سال ها است که طراحی و دنبال شده است. این مسئله پیش از دوره یازدهم دغدغه هیأت مدیره های قبلی بود، اما در دوره های دهم، یازدهم و دوازدهم، جان سختانه بر سر این مسأله کار کرده اند. این در حالی است که در دوره های قبلی هیچ کدام از اهالی هیأت مدیره دوره 2 ساله خود را به اتمام نرسانده و پست های خود را ترک می کردند. از دوره دوازدهم خانه سینما، لایحه امنیت شغلی توسط خانه سینما نوشته و در دولت نهم تقدیم دولت شد که در دولت دهم این مسئله پیگیری شد. همه تلاش هیأت مدیره یازدهم و دوازدهم این بود که این مسئله را پیگیری کنند و تا می توانند روند این کار را به مدیران و ناظران سینما یادآوری کنند. به عنوان مثال چرا مجلس از دولت سوال نمی کند که چرا صندوق بیکاری که قرار بود براساس برنامه چهارم توسعه راه اندازی شود، توسط دولت وقت پیگیری نشد؟ این در حالی است که نزدیک به 7 سال از این ماجرا گذشته است.

توحیدی یادآور شد: در سال 88 از حداد عادل رئیس مجلس وقت درخواست کردیم تا مسأله صندوق بیکاری خانه سینما را پیگیری کند. رئیس مجلس وقت گفت که اگر این مسأله از سوی دولت در مجلس پیگیری شود خیلی بهتر است چراکه در صحن علنی مجلس کسی هست که از آن دفاع کند. هیأت مدیره خانه سینما تمام تلاش خود را می کند تا چرخه امنیت شغلی صنوف سینمایی را طراحی و جلو ببرد نه اینکه در یک سال 120 فیلم تولید شود که 70 درصد عوامل آن غیر از صنوف خانه سینما باشند.

وی ادامه داد: البته این به آن معنا نیست که هیچ کس به غیر از اهالی خانه سینما نمی توانند در تولید فیلم حضور داشته باشند اما این روند باید ضوابطی داشته باشد. به عنوان مثال سال ها پیش اگر قرار بود مجوز کارگردانی برای فیلم اولی ها صادر شود علاقه مندان به ساخت فیلم باید درخواست خود را به کانون کارگردانان ارائه می کردند تا یک هیأت متخصص حرفه ای بعد از بررسی سابقه حرفه ای درخواست کننده مجوز کارگردانی او را صادر کنند. کانون کارگردانان تنها در سال به 10 نفر مجوز کارگردانی می دادند. البته هر کس دیگری می توانست در طول سال فیلم بسازد اما نمی توانست از تسهیلات دولتی استفاده کنند.

رئیس هیأت مدیره خانه سینما بیان کرد: متاسفانه در طول 8 سال گذشته این ضوابط کنار گذاشته شد و حالا با لشگری در سینما مواجه هستیم که بسیاری از سینماگران آن ها را نمی شناسند. باید بدانیم که چطور می توان چرخه امنیت شغلی را ایجاد کرده و از آن حراست کنیم تا بتوانیم آن را به جریان سازمان سینمایی وصل کنیم. البته یک تهیه کننده می تواند از افرادی که خارج از صنوف سینمایی هستند استفاده کنند، به شرطی که درصدی از دستمزدهایی که پرداخت می کند به صندوق بیکاری خانه سینما واریز کند.

خانه سینما اداره‌کل نیست

محمدمهدی عسگرپور در پاسخ به این سؤال که خانه سینما به غیر از قانونی کردن صنوف و بیمه چه کار دیگری انجام داده است؟ گفت: تعریف خانه سینما با اداره‌کل متفاوت است. اعتبار خانه سینما به اعتبار اصناف باز می گردد. اگر صنفی در حوزه های مختلف فعال باشد خوب است، در غیر این صورت اعضای آن صنف باید مسأله کم‌کاری صنف خود را با شورای مرکزی درمیان بگذارند. در سالن خانه سینما انوع اقسام کارگاه های آموزشی و سمینار برگزار می شود، اما به عنوان هیأت مدیره نمی توانیم بگوییم که کدام صنف چه کارگاهی برگزار کند بلکه این وظیفه خود صنف است.

هیچ وقت هدایای ریاست جمهوری را تحقیر نکردیم

وی در رابطه با واکنش هیأت مدیره خانه سینما نسبت به هدیه ریاست جمهوری که سال های گذشته پرداخت می شد، توضیح داد: ما به عنوان هیأت مدیره خانه سینما هدیه ریاست جمهوری و یا هر هدیه دیگری را تحقیر نمی کنیم اما می گوییم تنها با نصف این مبلغ که به عنوان بن و یا کارت هدیه به هنرمندان اهدا می شد، می توانستیم صندوق بیکاری را راه بیاندازیم. دولت دهم بعد از تعطیلی خانه سینما برای آن که نشان دهد آرامش وجود دارد و همه چیز به خیر و خوشی انجام می شود به اهالی سینما بن پرداخت کرد. البته مدرکی وجود ندارد که این بن ها به اهالی سینما ارائه شده است. آنها مدعی هستند که به 4 هزار نفر از صنوف خانه سینما بن اهدا کرده اند اما وقتی که ما می گوییم مدارک آن را نشان دهند، می گویند کامپیوتر حاوی مدارک مورد نظر دزدیده شده و بعد از آن هم گفتند که کامپیوتر مورد نظر آتش گرفته است.

وی ادامه داد: ما به دولت دهم توصیه کردیم تا این پول را جمع کند تا صندوق بیمه بیکاری راه اندازی شود. صندوقی که قرار بود در سال اول برنامه چهارم توسعه راه اندازی شود. اصلا ما معتقدیم هم صندوق را راه بیاندازند و هم بن بدهند.

مدیرعامل خانه سینما در پاسخ به این سوال که آیا بر اساس فشار انتخابات هیأت مدیره خانه سینما برگزار نشد، توضیح داد: فشار برروی مجموعه اصناف و خانه سینما وجود دارد و نمی توان آن را کتمان کرد چراکه این فشار برروی فرهنگ و هنر و به خصوص سینما است. در واقع هر بخشی از هر مسأله ای هرچه قدر مردمی تر باشد فشار بر روی آن بیشتر است، سینما نیز هنری است مردمی. خوشبختانه سینما بعد از دولت یازدهم امید بسیاری را بدست آورد اما امیدوارم این امید از سوی دولت یازدهم تنها در سطح امید باقی نماند و تبدیل به تولید کار شود.

عسگرپور تاکید کرد: خوشبختانه سینما با روی کار آمدن دولت یازدهم شکل قطبی شدن را به خود گرفته است اما فشارهای بسیاری روی فرهنگ و به خصوص سینما وجود دارد. خانه سینما از 31 صنف تشکیل شده است که بیش از 5 هزار عضو دارد که نگهداری از چنین مجموعه ای اساسا کار دشواری است. زمانی که دولت قبلی به دنبال ایجاد تشنج در جامعه سینمایی بود، گفتیم که به راحتی می توان اصناف را به هم انداخت و این کار سختی نیست فقط کافی است همین بن هایی که به اصناف پرداخت می کنید به یک صنف ندهید.

دبیر جشن خانه سینما سال آینده انتخاب می شود

فرهاد توحیدی در پاسخ به این سوال که جشن خانه سینما چگونه برگزار خواهد شد؟ گفت: برای جشن خانه سینما هنوز دبیری انتخاب نشده و بی شک بعد از تعطیلات نوروزی دبیر شانزدهمین جشن خانه سینما انتخاب خواهد شد. ما می خواستیم تمام فیلم هایی که طی این دو سال ساخته شده را داوری کنیم اما این فیلم ها روی هم نزدیک به 200 فیلم می شود که بی شک داوری آن برای هیأت انتخاب و هیأت داوری کار بسیار سختی است. اما تمام این مسائل به تصمیم نهایی دبیر جشنواره باز می گردد.

عسگرپور مدیرعامل خانه سینما در ادامه این نشست گفت: خانه سینما در دوره ای که فعالیت آن توسط ارشاد تعطیل اعلام شد تا بازگشایی مجموعه، نگهداری از 2 ساختمان خانه سینما و دنبال کردن وضعیت قانونی خانه سینما بر عهده هیأت مدیره بود. به هر حال ما باید هزینه های خانه سینما را پرداخت می کردیم این درحالی است که بودجه چندانی برای این کار نداشتیم به گونه ای که کار به جایی رسید که بخشی از بدهی های خانه سینما با مساعدت خود اهالی سینما پرداخت شد. هرچند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر ساله طی تفاهم نامه ای مبلغی را به عنوان کمک هزینه به ما پرداخت می کرد اما مبلغی که این بار توسط دولت در اختیار ما قرار گرفت، خیلی کمتر از آن است که بتوانیم بدهی های خود را پرداخت کنیم. این در حالی است که کل مبلغی که در اختیار ما قرار داده شده است کمتر از مبلغی است که دولت دهم به یک سایت داده است که با 2 کامپیوتر و 3 تا آدم، از خجالت دولت یازدهم درآید.

سازمان سینمایی سایه حرکات آکروباتیک می کند

وی ادامه داد: دولت یازدهم دولتی است که کمتر دهن به دهن با چنین سایت هایی می شود و این سایت ها همچنان به کار خود ادامه می دهند. البته رئیس سازمان سینمایی نیز از گروهی به عنوان سازمان سینمایی در سایه یاد کرده است، سازمانی که می خواهد در سینما نقشه های خود را دنبال کند و به وسیله یک سایت حرکات آکروباتیک انجام می دهد.

عسگرپور تاکید کرد: در رابطه با کمیسیون فرهنگی نیز بارها از آنها خواستیم که از ما بپرسند چرا صنف های ما نمی توانند انجمن فرهنگی شوند اما تا امروز این اتفاق رخ نداده است. امیدوارم آنها بتوانند خلاء های قانونی را پر کنند اما متاسفانه مشاوران آنها گروهی هستند که می خواهند خانه سینما تعطیل شود.

سپس فرهاد توحیدی ادامه داد: خانه سینما تمام راه حل های موجود را برای ثبت اصناف خانه سینما انجام می دهد البته برخی از دوستان برای قانونی کردن صنف خود از طریق وزارت کشور و یا وزارت بازرگانی عمل کرده اند. اما هیأت مدیره خانه سینما در مرحله مطالعه بوده و هنوز تصمیم نهایی در زمینه راه حل های ثبت قانونی اصناف را بررسی نکرده است.

وی با اشاره به اینکه امیدواریم در مجمع عمومی آینده مسئله ایجاد تعاونی سهامی عام را در خانه سینما ایجاد کنیم و اگر شرایط مناسب پیش آید بتوانیم سهام آن را به فروش رسانیم، گفت: مسأله تعاونی توسط خانه سینما دنبال می شود. خانه سینما به دلیل محدودیت در اساسنامه نمی تواند فعالیت های موازی با اصناف داشته باشد. به عنوان مثال نمی تواند فیلم بسازد، سینماداری کند و .... یکی از بزرگترین مشکلات ما در خانه سینما مشکلات مالی و استقلال مالی است. نهاد صنفی نهادی است که بدون لکنت زبان و بدون آن که بگوید از کدام دولت خوشش می آید یا نه، حرف خود را بزند. چنین نهادی تنها زمانی می تواند استقلال داشته باشد که از منبعی غیر از منابع دولتی تامین شود. البته خانه سینما یک حامی مالی خوب داشت که متاسفانه به لطف دولت قبلی از دنیای سینما فرار کرد.

رئیس هیأت مدیره خانه سینمای افزود: یکی از راه های استقلال مالی در خانه سینما این است که به اصناف یاد دهیم که چگونه از انرژی و ظرفیت خود برای تولید و ارزش افزوده استفاده کنند. البته قرار است تا یک موسسه تعاونی مستقل از مدیریت خانه سینما تشکیل شود تا اهداف اقتصادی خود در سینما را دنبال کند. اهدافی مانند فیلم سازی، سالن سازی و یا ساخت شهرک سینمایی.

نظام توزیع اعتبارات دولتی باید شفاف سازی شود

عسگرپور در خصوص مشکلات میان تهیه کنندگان گفت: مشکلات میان تهیه کنندگان وضعیت مشخصی ندارد. تا زمانی که دولت و اجزای آن نوع سرمایه گذاری خود در سینما را ساماندهی نکنند همیشه چنین مشکلی وجود دارد، اما طی 4 سال گذشته تبدیل به بحران شد. تهیه کنندگان همیشه با هم مشکل داشتند اما مشکلات آنها یا در خانه سینما و یا در معاونت سینمایی برطرف می شد. اما این مشکلات امروز به جایی رسیده است که تهیه کنندگان اگر همدیگر را در خیابان ببینند، می خواهند با ماشین یکدیگر را زیر بگیرند و به قصد کشتن با هم برخورد خواهند کرد. البته اگر این آرامش فعلی در سینما ادامه پیدا کند شاید بتوان امیدوار بود که زمینه همکاری میان تهیه کنندگان فراهم شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر دو نوع تهیه کننده وجود دارد، تهیه کننده بخش خصوصی که به خوبی می داند چگونه سرمایه گذار را به سینما جذب کند و تهیه کننده بخش دولتی که کار و نوع سرمایه ای که دریافت می کند بسیار متفاوت است، به همین دلیل همیشه با هم دچار اختلاف می شوند. باید شرایط فعالیت های مناسب میان فعالان سینما فراهم کرد. به عنوان مثال حوزه هنری به عنوان کمپانی تولید و پخش کار می کند و شهرداری نیز در این زمینه فعالیت می کند، اما هیچ کدام با هم دچار مشکل نمی شوند.

توحیدی در ادامه این سخنان گفت: شفاف شدن نظام توزیع اعتبارات از سوی دولت باید انجام شود. دولت وظیفه توزیع پول نفت را در جامعه دارد. دعوا سر این است که چه کسی چه میزان از این اعتبارات را دریافت می کند یا چه کسی به کدام مدیر نزدیک تر است تا بتواند پول بیشتری دریافت کند. خانه سینما بر این باور است که مدل تخصیص اعتبارات از مدل فعلی خارج شده و شکل دیگری پیدا کند. یعنی هیاتی تشکیل شود تا با اطلاعات مشخص برای تخصیص اعتبارات تصمیم گیری شود. در این پروسه تمام اطلاعات و تصمیم گیری‌ها شفاف است چون اگر شکل تخصیص تغییر کند بسیاری از این دعواها قابل حل خواهند بود.