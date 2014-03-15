حقوق مشاوران حقوقی بر اساس صلاحیت و عملکرد آنان پرداخت خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی احمدی پیش از ظهر شنبه در پنجمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی استان خراسان جنوبی اظهار کرد: در دستگاه‌های اجرایی مشکلات حقوقی زیادی وجود دارد که باید راهکار آن از طریق استان های ارائه شود.

وی با بیان اینکه بحث حقوقی دستگاه های اجرایی بسیار کمرنگ است، افزود: مدیران چندان توجهی به مباحث حقوقی ندارند و زمانی که به مشکلی برخورد می‌کنند به سراغ مشاوران حقوقی می روند.

وی تاکید کرد: مدیران دستگاه های اجرائی برای جلوگیری از مشکلات حقوقی می بایست قبل از انجام هرگونه قرار داد با مشاوران حقوقی مشورت کنند و حتما با تایید مشاور حقوقی قرار داد را امضا کنند.

مشاور معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه اظهار کرد: مشاوران و حقوق دانان دستگاه‌های اجرایی باید قوانین را کامل بخوانند و با اطلاعات کامل قرار دادها و اسناد را امضا کنند.

وی با اشاره به حل مشکلات دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: اصل 134 قانون اساسی حل اختلافات دستگاه‌های اجرایی را به هیئت وزیران داده و باید اختلافات در هیئت وزیران برطرف شود و به دستگاه قضائی ارجاع داده نشود تا مشکلات مالی و دیگر به وجود نیاید.

احمدی با اشاره به صلاحیت کارشناسان حقوقی و پرداخت حق الزحمه آنان گفت: باید دستگاه‌ های اجرایی از کارشناسان با صلاحیت استفاده نمایند و ضریب دریافتی آنان را از بپردازند تا آنان در یک دستگاه اجرایی ماندگار شوند و با دل گرمی از دستگاه اجرایی دفاع کنند.

وی بیان داشت: از سال 93 دریافتی کارشناسان حقوقی بر اساس صلاحیت ها آنان و عملکرد آنان پرداخت خواهد شد.

وی با بیان مشکلات دستگاه های اجرایی از مشاوران و مدیران دستگاه ها خواست تا راهکارها برای حل مشکلات دستگاه بدهند و هیج قرار دادی بدون تایید مشاور حقوقی امضا نکنند.

احمدی تصریح کرد: یکی از مشکلات مشاوران حقوقی نداشتن آموزش های حقوقی در دستگاه های اجرایی است که معاون حقوقی ریاست جمهوری آمادگی دارد آموزش های لازم را به مشاوران حقوقی ارائه دهد.