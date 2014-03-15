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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۴۸

پیام تبریک معاون اول رئیس جمهور به نخست وزیر جدید نپال

پیام تبریک معاون اول رئیس جمهور به نخست وزیر جدید نپال

معاون اول رییس‌جمهور در پیامی به «سوشیل کویرالا» انتصاب وی را به عنوان نخست‌وزیر جمهوری فدرال دمکراتیک نپال تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور در پیامی به «سوشیل کویرالا» انتصاب وی را به عنوان نخست وزیر جمهوری فدرال دمکراتیک نپال تبریک گفت.

جهانگیری در بخشی از این پیام اظهار امیدواری کرد شاهد مساعی مشترک، همدلی و تحکیم روزافزون پیوندهای دوستی میان دو کشور در تمامی زمینه‌های مورد علاقه طرفین و در سطوح دوجانبه و بین‌المللی باشیم.
 

کد مطلب 2256723

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