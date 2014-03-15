به گزارش خبرنگار مهر، اعزام تیم ملی به رقابت های بین المللی روسیه در حالی تا چند روز آینده صورت می‌گیرد که به همین منظور دختر فوتبالیست قم به اردوی دیگری از تیم ملی فوتبال دختران زیر 19 سال کشورمان برای حضور در این رقابت ها دعوت شده است.

این در حالی است که بر اساس برنامه‌ریزی کادر فنی تیم ملی دختران، یکی از جدی ترین مراحل اردوهای تدارکاتی تیم ملی زیر 19 سال دختران هم اکنون در کمپ تیم‌های ملی برگزار می‌شود و از قم مروارید نصر به عنوان دروازه بان در تیم ملی حضور دارد.

آخرین مرحله از اردوی آماده‌سازی تیم ملی زیر 19 سال دختران در حالی به میزبانی تهران در جریان است که اسامی بازیکنان انتخاب شده از سوی سرمربی تیم ملی جوانان در پایان این اردو رسماً اعلام شد و در بین انتخاب شده ها نام مروارید نصر از قم نیز به چشم می خورد.

با مشخص شدن ترکیب تیم ملی دختران زیر 19 سال کشورمان، بازیکنان مورد نظر مربیان تیم ملی پس از انجام تمرینات سه روزه عازم کشور روسیه می‌شوند در حالی که تیم کشورمان برابر تیم های شرکت کننده در این رقابت ها به منظور کسب بهترین شرایط برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا قرار می گیرد.

مروارید نصر بازیکنی است که به همراه خانم ها حدیث قره‌بیگلو و فاطمه سادات موسوی امسال یکی از مهره های کلیدی تیم ملی فوتبال دختران زیر 16 سال کشورمان حضور در رقابت‌های فوتبال قهرمانی دختران آسیا در کشور چین را نیز تجربه کرده است.

این در حالی است که رقابت‌های زیر 16 سال دختران از چهارم تا چهاردهم مهرماه در کشور چین برگزار شد و تیم ملی فوتبال دختران کشورمان با تیم‌های ملی دختران ژاپن و گوام همگروه بود و در نهایت با کسب رتبه ششم به کار خود در این مسابقات پایان داد.

عنوان ششمی تیم ملی کشورمان در رقابت های قهرمانی دختران زیر 16 سال آسیا در حالی رقم خورد که در گروه اول این رقابت‌ها تیم‌های چین، استرالیا و بحرین، در گروه دوم تیم‌های کره شمالی، چین تایپه و اردن، در گروه سوم تیم‌های کره جنوبی، تایلند و ازبکستان و در گروه چهارم تیم‌های ژاپن، ایران و گوام حضور داشتند.

اکنون مروارید نصر یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال دختران زیر 19 سال کشورمان است که روز چهارشنبه بیست و هشتم اسفند ماه همراه با دیگر نفرات انتخاب شده از سوی کادر فنی تیم ملی فوتبال دختران کشورمان به رقابت های بین المللی روسیه خواهد رفت.

