به گزارش خبرنگار مهر، ندا واشیانی‌پور پیش از ظهر شنبه در جلسه پایانی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: با تدوین این طرح لازم است شهرداری هر منطقه با شناسایی افراد لایق و معتمد منطقه‌ها و محلات و جلب مشارکت آنان بتوانند مردم را تشویق به خلاقیت در زمینه حفظ نظافت و زیبایی محله کنند.

وی ادامه داد: تدوین این طرح چند منفعت خواهد داشت که سبب همبستگی مردم یک محله، افزایش خلاقیت‌های جمعی، بالا بردن امنیت نسبت به امکاناتی که شهرداری در محل ایجاد کرده و این مسائل می‌تواند با محوریت مساجد اتفاق بیفتد.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان بیان داشت: مساجد صرفا مکانی جهت عبادت نیست بلکه در چنین ایامی با راه‌اندازی بسیج‌های محلی کمک به زیباسازی محله‌ها کند.

وی با اشاره به اینکه زیبایی صرفا مساوی با چراغانی و نورپردازی و مصرف بی‌رویه برق نیست، ادامه داد: فرصتی را فراهم کنیم که مردم بتوانند در این زمینه خلاقیت خود را بروز دهند و آموزش‌های لازم از طریق فرهنگسراها به صورت رایگاه به مردم داده شود.

واشیانی‌پور گفت: امید است هر محله اصفهان به عنوان یک جاذبه توریستی باشد.

وی تاکید کرد: آنچه امروزه سبب نازیبایی‌های شهر‌ اصفهان شده وجود دیوارهایی با دست نوشته‌های و تبلیغات، نمادهای ساختمانی فرسوده و رنگ رفته و کثیف، وجود مغازه‌های با رنگ‌های نامناسب، نصب تابلوهای تبلیغاتی غیر استاندارد و مواردی از این قبیل است که رفع این معضلات با همکاری مردم و شهرداری امکان‌پذیر است.