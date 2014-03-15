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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۵۴

واشیانی‌پور مطرح کرد:

لزوم تدوین طرح مدیریت کوچه‌ها و محلات شهر اصفهان

لزوم تدوین طرح مدیریت کوچه‌ها و محلات شهر اصفهان

اصفهان - خبرگزاری مهر: عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در زمان حاضر لازم است طرح مدیریت کوچه‌ها ومحلات شهر اصفهان تدوین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ندا واشیانی‌پور پیش از ظهر شنبه در جلسه پایانی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: با تدوین این طرح لازم است شهرداری هر منطقه با شناسایی افراد لایق و معتمد منطقه‌ها و محلات و جلب مشارکت آنان بتوانند مردم را تشویق به خلاقیت در زمینه حفظ نظافت و زیبایی محله کنند.

وی ادامه داد: تدوین این طرح چند منفعت خواهد داشت که سبب همبستگی مردم یک محله، افزایش خلاقیت‌های جمعی، بالا بردن امنیت نسبت به امکاناتی که شهرداری در محل ایجاد کرده و این مسائل می‌تواند با محوریت مساجد اتفاق بیفتد.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان بیان داشت: مساجد صرفا مکانی جهت عبادت نیست بلکه در چنین ایامی با راه‌اندازی بسیج‌های محلی کمک به زیباسازی محله‌ها کند.

وی با اشاره به اینکه زیبایی صرفا مساوی با چراغانی و نورپردازی و مصرف بی‌رویه برق نیست، ادامه داد: فرصتی را فراهم کنیم که مردم بتوانند در این زمینه خلاقیت خود را بروز دهند و آموزش‌های لازم از طریق فرهنگسراها به صورت رایگاه به مردم داده شود.

واشیانی‌پور گفت: امید است هر محله اصفهان به عنوان یک جاذبه توریستی باشد.

وی تاکید کرد: آنچه امروزه سبب نازیبایی‌های شهر‌ اصفهان شده وجود دیوارهایی با دست نوشته‌های و تبلیغات، نمادهای ساختمانی فرسوده و رنگ رفته و کثیف، وجود مغازه‌های با رنگ‌های نامناسب، نصب تابلوهای تبلیغاتی غیر استاندارد و مواردی از این قبیل است که رفع این معضلات با همکاری مردم و شهرداری امکان‌پذیر است.

کد مطلب 2256729

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