رشد 11 درصدی بودجه کلی وزارت بهداشت/ توضیحات وزیر بهداشت در مورد زیرمیزی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن قاضی زاده هاشمی، ظهر شنبه در حاشیه بهره برداری از 153 دستگاه دیالیز در 51بیمارستان کشور در جمع خبرنگاران سهم وزارت بهداشت را در بودجه سال 83 نسبت به سال 92 خوب ارزیابی کرد و افزود: امیدواریم در تخصیص ها هم سهم وزارت بهداشت تامین شود و اعتبارات تخصیص یابد.

وی با با بیان اینکه در حال حاضر جمعیت ماماهای کشور زیاد است، به تداوم رشد متخصصان زنان و زایمان در کشور نیز اشاره کرد و ادامه داد: خیلی از متخصصان زنان کار ماماها را انجام می دهند.

هاشمی با اشاره به برخی برداشت های غیرواقعی از صحبت های وی در خصوص ماماها، هدف خود از بیان مطلب را کارآفرینی عنوان کرد و افزود: اگر ماماها در حال حاضر شاغل نیستند علاقمند باشند در حوزه های تخصصی پرستاری ارائه خدمت کنند، این فرصت به آنها داده می شود، البته این مطلب موجب ناراحتی برخی شد که از آنها عذرخواهی می کنم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابراز امیداوری کرد با طرح های در دست اقدام در وزات بهداشت برای ماماها اشتغال مورد نظر ایجاد شود.

هاشمی در ادامه بحث هدفمندی یارانه در حوزه بهداشت، افزود: معتقدم ای کاش از ابتدای هدفمندی، یارانه ها به صورت نقدی پرداخت نمی شد، این امر برای دولت ها مشکلات متعدد ایجاد می کند.

وی با اشاره به رویکرد دولت یازدهم در زمینه هدفمندی یارانه ها افزود: در رویکرد نهم دولت به بخش های مختلف کمک می کند تا باری از دوش مردم برداشته شود و این روند در حوزه سلامت نیز صورت می گیرد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه با اشاره به مشکلات حوزه سلامت، وجود مشکلات در کشورهای مختلف جهان را به رغم پیشرفت ها در حوزه های مختلف یادآور شد و افزود: مشکلات حوزه بهداشت و سلامت در جوامع مختلف به یک موضوع بغرنج تبدیل شده است و در ایران نیز با مشکلات متعدد در حوزه بهداشت و درمان مردم و مسئولان مواجه هستند.

هاشمی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم در تلاش برای برداشتن گام های بزرگ است افزود: دولت یازدهم برنامه های گسترده ای در حوزه بهداشت و درمان دارد و می توانیم گام خوبی در حوزه سلامت برداریم.

وی پدیده زیرمیزی را شایع در بین بسیاری از صنوف عنوان کرد و صنف بهداشت و درمان از این قاعده متثنی نداست.

هاشمی افزود: نسبت پزشکان دلسوز و فعال که صادقانه به مردم خدمت می کنند قابل مقایسه با اقلیت نیست.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: در تلاش هستیم با اجرای برخی راهکارها پدید زیرمیزی را در حوزه سلامت به حداقل برسانیم.

هاشمی نسبت عرضه و تقاضا را از عوامل دخیل در زمینه پدیده زیرمیزی عنوان کرد و افزود: اگر بتوانیم بحث عرضه و تقاضا را بهم نزدیک بکنیم بخش مهمی از پدید زیرمیزی رفع خواهد شد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کاهش وابستگی به مواد اولیه داوریی به 25 درصد را از سیاست های مهم بخش سلامت در دولت یازدهم عنوان کرد افزود: در حال حاضر این میزان وابستگی 53 درصد است.

هاشمی با بیان اینکه در زمینه نانو داروها در کشور فعالیت های خوبی در گذشته صورت گرفته و این روند در حال حاضر تدوام دارد افزود: خوشبختانه کشور به دستاوردهای خوبی در حوزه نانوداروها رسیده و دولت یازدهم از تولید نانوداروها حمایت می کند.