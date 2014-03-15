خنثی سازی خرابکاری در سایت اراک/ بهره برداری از آزمایشگاه تخصصی مقابله با خرابکاری صنعتی

به گزارش خبرگزاری مهر، آزمایشگاه های تخصصی مقابله با خرابکاری صنعتی با حضور علی اکبرصالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، زارعان معاون حفاظت وامنیت هسته ای و جمعی از مدیران و کارکنان این سازمان به بهره برداری کامل رسید .

زارعان در حاشیه مراسم اظهار داشت: راه ­اندازی این آزمایشگاه­های تخصصی با استفاده از پتانسیل و توان داخلی و با هدف شناسایی، پیشگیری و مقابله با تهدیدات و با استفاده از ظرفیت­های فنی و تکمیل تجهیزات کنترل و ارزیابی امنیتی، برخورد مؤثر و دقیق با رویدادهای پیش­رو، افزایش عمق و کیفیت عملیات حفاظتی بر کلیه ادوات و تجهیزات صنعتی و نیمه صنعتی مورد استفاده در بخشهای مختلف صنعت هسته ای و فناوری‌های روز از جمله مقابله با بدافزارهای نوین تکمیل گردیده است. در این راستا آزمایشگاه آنالیز مواد، آزمایشگاه شیمی، آزمایشگاه فیزیک، آزمایشگاه مکانیک، الکترونیک، مقابله با ریز فرستنده ها و... مورد استفاده قرارگرفته و متخصصین بی­ ادعا و گمنام این سازمان با هوشیاری کامل تلاش می نمایند از وقوع حوادث احتمالی در این فرآیندها جلوگیری نمایند.



معاون حفاظت و امنیت سازمان همچنین با اشاره به اهداف و اقدامات بیگانگان علیه فعالیت‌های علمی، صنعتی و فناوری­های کشورمان گفت: دشمن به انگیزه های متعدد از جمله آثار مخرب­تر، فقدان تبعات بین­ المللی، گستردگی دامنه نفوذ، هزینه کمتر، ایجاد جو روانی در جامعه و تضعیف توان فنی و اقتصادی و ... برای خرابکاری صنعتی و تحقق نیات بدخواهانه خود در قالب خرابکاری صنعتی، سرمایه ­گذاری هدفمندی را انجام می­ دهد. البته خرابکاری صنعتی جزء تاکتیک ها و رویکرد قدیمی دولت‌های قدرتمند بوده و سابقه آن به جنگ جهانی دوم برمی گردد.



معاون سازمان انرژی اتمی ادامه داد: خرابکاری‌ها در منابع حیاتی و زیرساختی همچون آب، برق، گاز، مخابرات، نفت، نیروگاهی، هسته ای و دفاعی، جزء اهداف و اقدامات جهان سلطه بوده که در دستور کار آنها با شیوه‌های پیچیده، جدید و متنوع قرار گرفته است. دراین راستا حسب رهنمودها و منویات حکیمانه رهبر معظم انقلاب مبنی بر "ساماندهی وضعیت داخلی به گونه­ای که دشمن از پیروزی خود مطمئن نباشد و زمینه را برای ماجراجویی فراهم نبیند"، با تدبیر و هوشمندی توأم با اقدامات ویژه و پیاده­ سازی طرح­های عملیاتی برای کشف و خنثی­ سازی انواع تهدیدات جدید سخت و نرم، مد نظر قرار گرفته است.



زارعان افزود: با مساعدت و همکاری مؤثر وزارت اطلاعات و سایر مراجع امنیتی کشور در چند ماه گذشته مواردی از خرابکاری صنعتی با عنایت ائمه اطهار و همچنین رصد هوشمندانه شناسایی و قبل از بهره ­برداری خنثی گردید که از آن جمله می توان به خرابکاری در بخشی از فرآیند سایت IR40 خنداب اراک اشاره نمود.



وی گفت: بنده حقیر در کنار تمامی زحمت کشان و خدمت گزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر آنیم تا انشاءالله بر حسب شرایط تهدید و دشمنی­های گوناگون و متنوع جهان سلطه با همبستگی و تعامل همه جانبه در ظل توجهات حضرت ولی عصر(ع) و رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با همکاری سایر مبادی و حمایت­های بی­دریغ نمایندگان محترم مجلس خصوصاً جناب آقای دکتر لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و دعای مردم غیور و با بصیرت ایران اسلامی از صنعت هسته­ای امید دشمنان را با تلاش مضاعف نا امید و به یاس تبدیل نمائیم.



در ادامه زارعان در جمع­ حاضرین پیرامون فرهنگ شهادت و ایثار گفت: باید در همه مراحل به خدا توکل داشته باشیم و در اقدامات هوشمندانه همراه با ایستادگی در مقابل نظام سلطه و زیاده خواهی آنان سرتعظیم فرود نیاورده و با تلاش مجدانه امید به آینده داشته باشیم و با نشر علم روز به روز به عزت و اقتدار ملی کشور بیفزایم. سلوک ما اخلاق و اخلاق­مداری است و از اصول خود عقب­ نشینی نخواهیم نمود.



زارعان در انتها گفت: اگر مروری به گذشته داشته باشیم می‌بینیم اوایل انقلاب کجا بودیم و در حال حاضر در چه شرایطی به سر می­ بریم. همه عرصه­ ها خصوصاً عرصه تولید علم و فناوری که پیشرفت همه جانبه کشور را موجب گردیده، باعث عصبانیت استکبار شده و استقلال جمهوری اسلامی ایران را نشانه­ روی نموده است. از اینرو با تلاش و تقویت انگیز­ه­ های دینی و ملّی، آینده­ ای بسیار روشن برای کشور رقم خواهد خورد، لذا نباید تسلیم عملیات روانی جبهه استکبار شویم.



